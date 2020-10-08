武漢肺炎》德國日增破4000例 衛生官員警告疫情恐失控

德國疫情拉警報，衛生部長史巴恩呼籲民眾務必要維持社交距離及衛生措施，才能避免讓疫情「失控」。（歐新社）

2020/10/08 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例爆增，高風險地區如首都柏林已開始實施酒吧、餐廳、商店的宵禁，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也呼籲全國民眾務必要維持社交距離及衛生措施，才能避免讓疫情「失控」。

綜合外媒報導，德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，德國今（8）日單日確診數達到4058例，比週三的2828例增加了1200多例，創下4月初以來新高，死亡病例也增加16例，全國累計31萬144例確診、9578人病歿。

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羅伯特．科赫研究所也公布高風險疫情地區，光是首都柏林就占了4個疫情熱點。柏林市府為防堵病毒傳播，已下令酒吧、餐館等餐廳晚上11點至隔日6點必須關閉；室內聚會最多不能超過10人，戶外聚會也不能超過5人，這些措施預計持續到10月底。

另外，由於德國各地的學校已陸續開始進入秋季假期，雖然民眾仍可旅遊，但政府呼籲應避免出國旅行，而國內16個聯邦州也將實施旅遊禁令，禁止來自高風險地區的旅客入住酒店。

史巴恩指出，目前暫不考慮實行全國性的封城，不過贊成可實施區域性的封城措施，也呼籲民眾要維持社交距離及衛生措施，避免再讓德國的疫情「失控」。

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