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    南韓逃兵藝人返國簽證遭拒控告政府 勝訴後仍被拒擬再興訟

    韓國歌手劉承俊（見圖）由於在2002年疑似為逃兵役，在入伍前夕取得美國綠卡，同年被南韓政府下令禁止入境，從此再未踏上南韓一步。（法新社）

    韓國歌手劉承俊（見圖）由於在2002年疑似為逃兵役，在入伍前夕取得美國綠卡，同年被南韓政府下令禁止入境，從此再未踏上南韓一步。（法新社）

    2020/10/07 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國歌手劉承俊由於在2002年疑似為逃兵役，在入伍前夕取得美國綠卡，同年被南韓政府下令禁止入境，從此再未踏上南韓一步，然而他在2015年向南韓法院提出行政訴訟，指控南韓駐洛杉磯總領事館拒簽違反法律程序，經過5年纏訟後終於在今年3月勝訴，但洛杉磯總領事館仍拒絕為其辦理簽證，劉承俊近日將再向首爾行政法院提起行政訴訟，要求洛杉磯總領事不得繼續拒簽。

    根據《韓聯社》 報導，劉承俊在2002年被南韓政府禁止入境後，連申請南韓的在外同胞簽證（F-4）都被拒絕，因此他在2015年提起行政訴訟，一、二審都判南韓政府勝訴。

    不過南韓大法院（最高法院）認為，即便政府禁止劉承俊入境，但南韓駐洛杉磯總領事館以此為由拒絕辦理簽證，絲毫不行使裁量權的做法，不符合司法程序，因此在2019年11月駁回重審，最終劉承俊終於在今年3月勝訴。

    然而洛杉磯總領事仍未依照法院判決行事，依然拒絕為劉承俊辦理簽證，因此劉承俊近期計畫再向首爾行政法院提起行政訴訟，要求洛杉磯總領事不得繼續拒簽。

    劉承俊由於逃兵役的爭議引起南韓社會的普遍撻伐，並有「逃兵藝人」的惡名，雖然他過去多次痛哭下跪道歉，希望能返回南韓，但從2002年至今已長達18年被南韓政府禁止踏入國境一步。

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