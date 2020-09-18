不准反悔！中國志願役青年拒服役 慘遭「全面封殺」

中國江西省徐姓青年在役前訓練期間入伍意願降低，拒服兵役，遭中國政府公審，並懲處不得辦理貸款、出國、升學、經商、報考公職等權利，同時還要繳高額罰款。圖為人民解放軍示意照。（美聯社）

2020/09/18 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省徐姓青年日前參加中國志願役前訓練，未料期間就因個人考量，入伍意願降低，拒絕參加訓練及集體活動，視同「拒服兵役」，遭中國政府公審，並剝奪辦理貸款、出國、升學、經商、報考公職等權利，同時還要繳高額罰款。

綜合媒體報導，徐姓青年是今年的應屆畢業生，日前自願報名志願役，經體檢和政考合格，被信州區徵兵工作領導小組確定為2020年信州區預定新兵，參加役前訓練。

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然而據信州區徵兵工作領導小組指出，徐姓青年在役前訓練期間「思想反覆波動，入伍意願下降，經常以各種裡由不參加訓練和集體活動，經幹部多次教育引導後仍未有任何改變」，因此信州區徵兵工作領導小組決定對徐姓青年予以重罰，內容包括「納入履行國防義務失信名單，銀行部門3年內不得給予信貸優惠政策支持和利率優惠支持」、「2年內不得錄用徐姓青年為國家公務員或參照公務員法管理的工作人員及國有企業工作人員」、「戶籍中備註『拒服兵役』永久字樣，兩年內不得為其辦理出國（境）相關手續」、「縣教育部門兩年內不得為徐姓青年辦理升學及入學手續」、「市場監督管理部門3年內不得為徐姓青年辦理經商手續」，另外還須繳交共計人民幣2萬元（約新台幣8萬7000元）的罰款。

而這也並非第一起中國人民因拒服兵役遭到公審及重罰的案例，美國有線電視新聞網（CNN）指出，過去幾年就有數十起類似案例。在談論到這類案例時，澳洲麥考瑞大學研究員、談論中國政治內幕的刊物《中國內參》共同主編倪凌超（Adam Ni）表示，人民解放軍一方面必須刻畫正面形象，另一方面也必須阻止軍中的不良、不服從行為，北京可能想藉此案殺雞儆猴。

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