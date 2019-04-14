韓國男子吃炸雞逃兵役被起訴 法官：從小就胖無罪釋放

2019-04-14 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕韓國目前仍在實行徵兵制度，滿20歲至28歲的男子都須服2年義務役，因此不少人想盡辦法用學業延後入伍時間，甚至讓自己的身體與健康狀況達到免役標準。近來就有1名韓國青年被檢方指控大啖炸雞撐胖試圖逃役，但法官認為被告從小就胖因此判處無罪釋放。

據《韓國先驅報》報導，該名現年22歲的男大學生，於2016年8月接受兵役體檢時，身高為169.6公分，體重是106公斤，BMI值達36.8，比免役標準33還要高出許多。

然而，韓國檢察官認為他故意在體檢前狂吃炸雞、喝啤酒增加體重，並在體檢時彎腰降低身高藉此提高BMI值，因此檢方依違反兵役法等罪嫌將他起訴。

被告對此堅稱自己長期體重超重，也沒有在測量身高時刻意彎腰。法官審理後發現，男子從10歲開始就已經一路肥胖到大，高三時更達到102公斤，因此無法斷定他為了逃避兵役而增加體重，當庭宣判無罪。

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