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    暴風雨侵法國、義大利 最少7死20失蹤、山區村莊多條道路損壞

    圖為法國鄰近義大利的一處受害村莊，可以見到粗壯樹木被暴風雨連根拔起。（法新社）

    圖為法國鄰近義大利的一處受害村莊，可以見到粗壯樹木被暴風雨連根拔起。（法新社）

    2020/10/06 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕暴風雨「艾力克斯」（Storm Alex）1日侵襲法國西部沿岸，隨後又在義大利北部多個地區肆虐，造成嚴重災害；截至目前，已知法、義兩國邊境有7人因暴風雨喪生，超過20人失蹤，有數十棟建物被損毀，鄰近法國東南部沿海城市尼斯（Nice）的數條山區道路也因災損壞。

    根據《BBC》報導，法國蔚藍海岸（Riviera）在這場暴風雨中受到衝擊，尼斯和周邊區域在短短12小時內迎來大量降雨，約等於一整年的雨量，原本是旅遊勝地的海岸滿布暴風雨留下的碎片。法國政府週一宣布在尼斯北部一處村莊尋獲3具遺體，讓法國境內罹難者數量攀升至4名，而義大利方面已確認最少3人喪生，合計最少7人因暴風雨罹難。

    法國部分出動約千名消防人員、士兵及直升機投入濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes region）救災；暴風雨刮下大量泥沙，使法國不少沿海村莊山區的道路、車輛和建物被泥濘覆蓋，甚至還有村莊的聯外道路被完全切斷，增加救援難度。截至最新，救難人員在濱海阿爾卑斯省救出了500多人，但尚有150人未撤出。

    義大利部分，該國官員形容這場暴風雨在西北部釀成的洪水是「歷史性的」；義大利皮埃蒙特（The Piedmont region）一個村莊在短短24小時內遭630毫米降雨量襲擊，刷新歷史紀錄，該地區數個村莊的聯外道路也因災損壞，官員形容情況「極度危急」。

    根據法國能源公司「Enedis」說法，兩國交界處約有1萬500戶在週日停電，部分室內電話和手機通訊服務也遭中斷，外界擔心失蹤人數比想像來得更多。

    受暴風雨侵襲的法國村莊中，一台車被插滿了暴風颳來的樹枝和垃圾。（法新社）

    受暴風雨侵襲的法國村莊中，一台車被插滿了暴風颳來的樹枝和垃圾。（法新社）

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