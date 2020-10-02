法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義

法國馬克宏（見圖）總統表示，將打擊激進伊斯蘭主義，立法改善教育，迫使宗教團體財政透明化。（路透）

2020/10/04 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週五表示，法國境內伊斯蘭信仰與社會大眾存在嚴重對立，激進的宗教思想將撼動法國的國家價值，特別是破壞性別平等、產生反社會傾向，這可能將成為恐怖主義存在的基礎，稱將立法遏止「伊斯蘭分離主義」。

綜合外媒報導，馬克宏認為，法國每個人都必須為伊斯蘭社會被分離成「平行社會」負責，因為法國當局常久以來不重視移民地區、放任當地的貧窮問題，這些地區很少有新的交通建設與工作機會。

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該法案預計將限制外國勢力對清真寺及私人宗教學校提供資金，並禁止激進宗教團體經營學校，以避免激進宗教思想在法國滋長。馬克宏也將限制兒童在家自學的條件，只有具醫療資格者才可以在家自學。法國目前超過1200萬名學生中，大約有5萬名在家接受教育者。法國政府稱，以往伊斯蘭激進份子灌輸思想的工具是清真寺，但今天的主要工具是學校。

馬克宏提到，將立法監督清真寺以及宗教團體的財務透明化，並且要求所有伊瑪目（伊斯蘭宗教領袖）在法國接受認證與訓練，以避免外國勢力透過宗教影響法國。

法國是西歐中擁有最多的穆斯林人口的國家，人數多達500萬，是該國第二大宗教。巴黎清真寺院長哈菲兹（Chems-Eddine Hafiz）表示支持法案改革，但不希望自己只被當局當做溝通工具。他表示，信仰伊斯蘭教的人和具有伊斯蘭意識形態的人是不同的，希望社會大眾不要將他們混為一談。

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