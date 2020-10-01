生前極力否認！遭影射性侵 日本39歲旅法名廚不堪攻擊輕生
〔即時新聞／綜合報導〕日本旅法名廚關根拓（Taku Sekine）先前不幸捲入性侵疑雲，對此他極力否認，並努力捍衛自身名譽，但最後仍不堪各方攻擊，患有嚴重憂鬱，並於9月28日輕生身亡。
綜合外媒報導，某天遭到自稱受害者的網友發文指控，自己受到性侵，但未透露加害者的姓名，而後網站「Atabula」發表調查報告，暗指法國頂級餐廳內有「知名日本主廚」可能被控性侵，關根拓就此被捲入性侵疑雲中。
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雖然沒任何人控告關根拓，警方也未展開調查，即便關根拓矢口否認，並堅稱自身清白，但輿論壓力仍讓他喘不過氣；家屬發布聲明指出，關根拓遭到錯誤指控，陷入重度憂鬱的漩渦，此次攻擊毀了他的名譽及清白，才會選擇在9月28日走上絕路。
39歲的關根拓過去在東京接受法國著名廚師杜卡斯（Alain Ducasse）的訓練，接著來到法國，在巴黎的餐廳「雅典娜廣場」（PlazaAthénée）受訓。2016年關根拓開設餐廳「德蘇」（Dersou），並被雜誌選為法國最佳餐廳；2019年他再開設了融合亞洲風格的餐廳「金馬車」（Cheval d'Or），也榮獲獎項。