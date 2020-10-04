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    第2次獨立公投結果揭曉 新喀里多尼亞仍反對脫離法國

    法屬南太平洋群島的新喀里多尼亞週日舉行獨立公投，稍早公投結果出爐，反對派佔53.26%，再度過半獲勝，新喀里多尼亞仍反對脫離法國。（美聯社）

    法屬南太平洋群島的新喀里多尼亞週日舉行獨立公投，稍早公投結果出爐，反對派佔53.26%，再度過半獲勝，新喀里多尼亞仍反對脫離法國。（美聯社）

    2020/10/04 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕法屬南太平洋群島的新喀里多尼亞（New Caledonia）在週日（4日）舉行獨立公投，這項公投意味著新喀里多尼亞原住民與歐裔人士兩大族群間長久以來在生活水準、教育機會、文化歸屬等等場域的角力。稍早公投結果出爐，反對派佔53.26%，再度過半獲勝，新喀里多尼亞仍將法屬。

    半島新聞報導，法屬南太平洋群島的新喀里多尼亞今天舉行獨立公投。若支持獨立者仍沒過半，要到2022年才能再次舉行獨立公投。

    新喀里多尼亞在2018年有18萬選民，今年將再多出6000名。獨立的結果是權力將完全下放給島上27萬3千人，並放棄每年從法國獲得的15億補助金。2018的公投投票率81%，57%的選民反對獨立，兩方差距1萬8千票，比民調顯示的更接近，所以專家預期這次會有更多人出來投票。

    新喀里多尼亞有原住民（Kanak）和歐裔（Caldoches）兩大族群，1988年兩大族群簽署和平協議後，新喀里多尼亞1998年與法國簽署一項協議，獲得更多自治權，可舉辦最多3次公投自決是否獨立，並且承諾島上所有族群將被一視同仁。然而佔總人口39%的Kanak人至今仍然面臨著高失業率、貧窮、高等教育接受度較低的問題。

    2018公投，支持獨立的多為Kanak人，反對者多為Caldoches或非原住民的少數族群。對獨立派而言，獨立的意義是去殖民化、解放、降低社會不公、以及民族歸屬，即回歸太平洋諸島國的政治與文化圈。對忠誠派來說，他們驕傲於自身的法式烙印，且把他們的良好生活水準、公共服務，歸因於法國資助。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則強調法國在新喀里多尼亞的角色是對抗太平洋上日益強大的中國勢力。

    今日公投結果揭曉，反對派佔53.26%，再度過半獲勝，新喀里多尼亞仍將法屬。法國總統馬克宏以「深沉的感謝」欣然接受這個結果。

    新喀里多尼亞2018的公投投票率81%，57%的選民反對獨立，兩方差距1萬8千票。（美聯社）

    新喀里多尼亞2018的公投投票率81%，57%的選民反對獨立，兩方差距1萬8千票。（美聯社）

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