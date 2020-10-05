共機遭鳥擊影片曝光！機身顛簸失去動力急速下墜

中國解放軍釋出南部戰區1架戰機被鳥擊失事的影片，引發中國網友討論。（圖取自新華每日電訊抖音）

2020/10/05 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機頻繁擾台，不過共軍今（5日）罕見自承戰機遭鳥擊墜毀，事後更釋出影片在網路上曝光，大量鳥隻撲向正在空中飛行的戰機，機體一陣顛簸後失去動力，墜毀於水田當中。

中國《解放軍報》5日報導，南部戰區空軍1名飛行員駕駛戰機發生鳥擊事件，該架戰機原本要進行空戰訓練，《新華每日電訊》抖音與中共微博釋出當時畫面，當戰機在272.7公尺空中低空飛行時，機身右側出現大量鳥群飛越，有鳥隻因此撞上戰機，造成機內一陣顛簸，且引擎也失去動力，更傳出「砰」的聲響。

請繼續往下閱讀...

該名飛行員當時向指揮系統回報「撞鳥了」，接著機艙警示音大作，飛機開始往下墜落，飛行員推動油門完全無用，只得操縱戰機遠離市區，用手動墜落方式讓戰機滑翔至遠處，不料此時就連座艙內的顯示螢幕也失靈，啟動緊急供電系統，表明戰機引擎已經回天乏術，整架機體急速墜落。

該名飛行員最後將戰機瞄準水田，確認方向沒有改變後，飛行員跳傘逃生、戰機就此墜毀，而飛行員則掛在附近的果樹上，中方稱他「37秒內3次規避居民區，一系列冷靜準確的臨機處置將地面傷害降到最低，沒有造成人員傷亡」，影片公布後引發中國網友質疑共軍粉飾太平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法