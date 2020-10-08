10月驚奇？澳學者：川普可能承認台灣 「戰時總統」較易連任

澳洲學者認為，若川普連任風險繼續增加、前景看壞，不排除他可能在外交上承認台灣。（路透檔案照）

2020/10/09 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普正在尋求連任，多家美媒民調均看好民主黨候選人拜登，不過，《南華早報》刊文指出，更大的「10月驚奇」可能會是川普在外交上承認台灣，承擔起「戰時總統（wartime president）」的職責，更容易贏得連任。

《南華早報》刊出澳洲格里菲斯大學（Griffith University）國際關係高級講師馮慧芸（音譯，Huiyun Feng），以及公共政策中心國際關係教授何開（音譯，Kai He）聯名撰寫的文章，內容指出，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）9月29日公開聲明，「沒有台灣的聯合國是自欺欺人、欺騙世界」，時機點就選在中國十一國慶之前，相當敏感。

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文章提到，川普在2016年競選活動抨擊中國不公平的貿易行為顯然有效，這次他繼續指責中國應該為疫情負責，連任對於川普而言意義重大，最近他在披露稅務記錄、總統辯論均被負面報導，連任風險雖然增加，他也不會認輸，如果狀況繼續走下坡，他很有可能繼續打出台灣牌，在外交上承認台灣。

文章強調，「這聽起來有些牽強，但考慮到川普現在拚命地爭取任職，不能排除這種可能性。」目前美國已經對台進行多項軍售，一旦台灣獲美承認，中國勢必以戰爭作為回應，美國歷史顯示，成為「戰時總統」更有可能在大選中贏得連任，這有可能是更大的「10月驚奇」。

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