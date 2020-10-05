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    「勇敢之盾」軍演後罕見畫面！美軍「遠征打擊群」現蹤關島

    美軍罕見在大型軍演後釋出照片，遠征打擊群船艦現蹤關島。（圖取自美國太平洋艦隊）

    美軍罕見在大型軍演後釋出照片，遠征打擊群船艦現蹤關島。（圖取自美國太平洋艦隊）

    2020/10/05 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國上月14日至25日在西太平洋地區舉辦2年1次的「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習，美軍10月再度公布照片，「遠征打擊群」正停靠在關島，以支持美國第七艦隊在印太地區維護安全與穩定。

    美國太平洋艦隊臉書曾秀出9月25日大批軍艦與軍機在海上列陣前行同框照，象徵結束2年1次的「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習。

    當時由B-1B槍騎兵戰略轟炸機領軍的雷根號航空母艦打擊群軍艦現身菲律賓海，海上陣容包括雷根號航空母艦、彈藥補給艦查爾斯．杜魯號（USNS Charles Drew T-AKE 10）、船塢登陸艦康斯托克號（USS Comstock LSD-45）、飛彈巡洋艦夏洛號（USS Shiloh CG-67）、兩棲船塢運輸艦紐奧良號（USS New Orleans LPD-18）、约翰．艾瑞森號油料補給艦（USNS John Ericsson T-AO-194）、船塢登陸艦日耳曼城號（USS Germantown LSD-42）、薩卡加維亞號補給艦（Sacagawea T-AKE2）、巡洋艦安提坦號（USS Antietam CG54）、潛艦芝加哥號（USS Chicago SSN-721）、兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）。

    空中陣容方面，有海軍第5艦載飛行聯隊（CVW 5）的波音EA-18G咆哮者、F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機，以及P-8海神式海上巡邏機、F-22猛禽戰鬥機與B-1B槍騎兵戰略轟炸機。

    太平洋艦隊官網最近又罕見地在演習後釋出新照片，畫面顯示，在勇敢之盾2020演習結束以後，美利堅號兩棲突擊艦、紐奧良號兩棲船塢運輸艦、日耳曼城號船塢登陸艦，以及海軍第31遠征部隊、海軍第11兩棲中隊、第7遠征打擊小組組成的遠征打擊群，仍現蹤在關島以增加戰備軍力。

    少將指揮官弗雷德．凱徹（Fred Kacher）表示，遠征打擊群艦艇7月以來一直在航行，這次停靠關島進行例行維護，有助於維持艦艇部隊在此重要地區的勤務，遠征打擊群是野戰部隊，隨時準備好透過靈活、適應性強的部隊組合因應各種緊急情況和威脅。

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