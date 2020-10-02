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    川普確診》美國防部長1週檢驗3次 美軍戰力不受影響

    2020/10/03 00:39
    美國國防部長艾斯培（見圖）1週內進行3次武漢肺炎檢測，結果均為陰性。（路透檔案照）

    美國國防部長艾斯培（見圖）1週內進行3次武漢肺炎檢測，結果均為陰性。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月2日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）。國防部長艾斯培（Mark Esper）本週已進行3次檢驗，結果均為陰性反應，美國國防部指出，美軍隨時準備捍衛國家。

    根據《美國國防新聞週刊 （Defense News）》美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，目前正在摩洛哥進行正式訪問的國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）9月27日在川普舉辦的活動中與他見面，美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，艾斯培9月28日、9月30日都進行了病毒測試，結果都為陰性。

    美國總統川普宣布確診之後，美國東岸、西岸被發現各有1架「核末日軍機」升空。（圖取自美國海軍）<br /><br /><p>

    美國總統川普宣布確診之後，美國東岸、西岸被發現各有1架「核末日軍機」升空。（圖取自美國海軍）



    霍夫曼指出，為了繼續行程，艾斯培10月2日再度進行病毒測試，結果也是陰性，目前沒計畫要提早返回美國；關於有「核末日軍機」之稱的「E-6B水星」通信中繼機升空，霍夫曼說，美國戰略司令部 （STRATCOM）已經確認這是預先安排好的任務，時機點純屬巧合。

    霍夫曼強調，五角大廈的警戒級別沒有出現任何變化，美軍隨時準備捍衛國家與利益，武裝部隊的戰備狀況與戰鬥能力都沒有改變，美國的指揮與控制系統絕對不會受到影響。

    此外，美空軍部長芭芭拉．巴雷特（Barbara Barrett）和參謀長查爾斯．布朗（Charles Brown）以及太空作戰部主任傑伊．雷蒙（Jay Raymond）9月27日也都出席了川普舉辦的活動，所有人本週五都進行了檢測，結果均為陰性，無人表現出武漢肺炎症狀。

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