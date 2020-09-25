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    美大選共軍侵台？美日加大選週舉行「利劍」奪島軍演

    2020/09/26 00:33
    美國宣布10月26日展開利劍軍演。圖為2014年利劍軍演。（路透檔案照）

    美國宣布10月26日展開利劍軍演。圖為2014年利劍軍演。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍前副部長、華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）海權中心主任克羅普西（Seth Cropsey）近期撰文指出，中國攻台的最佳時機可能落在美國總統大選當週，即11月3日前後。不過，美國太平洋艦隊、日本自衛隊宣布，10月26日至11月5日將進行美、日、加3國聯合奪島軍演，屆時至少出動4.6萬名兵力。

    克羅普西17日投書美國《國會山莊報》（The Hill）指出，共軍過去1年來不斷派戰機侵擾台灣，並調派航空母艦經過宮古海峽，甚至在台海附近進行大規模演習，「這不僅簡單的政治訊號，而是為了侵略台灣做準備」，目前美國總統大選的黨派敵對意識愈發強烈，在決定國家元首的重要時刻，美國介入國際衝突的可能性降低，因此，11月3日當週對台灣來說是危險的。

    美國、加拿大、日本將參加2020年的利劍軍演。圖為2018年利劍軍演。（歐新社檔案照）

    美國、加拿大、日本將參加2020年的利劍軍演。圖為2018年利劍軍演。（歐新社檔案照）

    不過，美國太平洋艦隊、日本自衛隊25日宣布，10月26日至11月5日將進行「利劍」（Keen Sword）大型3國軍演，根據《MBC南日本放送》報導，美國、日本屆時將在鹿兒島縣進行奪島演練，日本防衛省統合幕僚監部指出，日方屆時將派出3.7萬名自衛隊員、20艘艦艇、航空器170架參加演習。

    美國太平洋艦隊官網公告，「利劍」軍演將動員來自美國海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍約9000名美國官兵，演習範圍將涵蓋日本本土至沖繩縣的周邊海域，連同範圍內的軍事設施共同演訓，增強戰備能力並建立威懾力，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate） 也將參加演習當中的海上訓練部分，但美方未透露加國會派出多少兵力參與。

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