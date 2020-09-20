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    共軍犯台最佳時機 美海軍前副部長示警︰美11/3大選當週

    一名前美軍高官推測，美國總統大選當週，可能是共軍犯台最佳時機。圖為漢光演習國軍第5作戰區7月在甲南海灘進行「三軍聯合反登陸作戰」實彈操演，陸軍M60A3戰車發射砲火殲滅假想目標。（資料照）

    一名前美軍高官推測，美國總統大選當週，可能是共軍犯台最佳時機。圖為漢光演習國軍第5作戰區7月在甲南海灘進行「三軍聯合反登陸作戰」實彈操演，陸軍M60A3戰車發射砲火殲滅假想目標。（資料照）

    2020/09/20 16:21

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在18、19日一共出動37架戰機侵擾台灣，台海似乎一夕間戰火密布。美國海軍前副部長、華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）海權中心主任克羅普西（Seth Cropsey）近日撰文指出，中國攻台的最佳時機可能落在美國總統大選當週，即11月3日前後。

    克羅普西17日投書美國《國會山莊報》（The Hill），共軍過去1年來不斷派戰機侵擾台灣，並調派航空母艦經過宮古海峽，甚至在台海附近進行大規模演習，「這不僅簡單的政治訊號，而是為了侵略台灣做準備」，目的是要在美國及其盟友回應前征服台灣。他直言，共軍每次擾台，都是在測試美、台反應，並檢驗自身的作戰能力。

    他又分析，兩岸軍力的明顯差距，令共軍希望攻台速戰速決，但將難以如願，一來台灣具有強大的後備力量和地形優勢，二來若共軍無法斷絕台灣與太平洋其他地區的聯繫，一旦開戰，美、日、澳洲、南韓、越南、菲律賓和印度，都可能與美軍並肩作戰，且美國也會對中國進行經濟封鎖，結果將無法預測。他認為，為提高美國干預的成本，中共將透過政治軍事手段解決其核心戰略問題。

    另外，克羅普西認為，目前美國總統大選的黨派敵對意識愈發強烈，在決定國家元首的重要時刻，美國介入國際衝突的可能性降低，因此，11月3日當週對台灣來說是危險的。

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