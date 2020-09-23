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    中共對台、南海軍演頻頻 川普：不會再讓這種事發生

    2020/09/23 19:59
    川普對於中國的侵略行為指出，「夠了，我們不會再讓這種事情發生。」（法新社檔案照）

    川普對於中國的侵略行為指出，「夠了，我們不會再讓這種事情發生。」（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐週二接受外媒專訪時表示，美國正在阻止共軍在台灣和南海加強軍事行動，他也提到川普總統對此表示，「夠了，我們不會再讓這種事情發生。」

    根據《華盛頓時報》報導，中國近期在台灣附近進行了大規模的軍事演習和挑釁性的軍機飛行。中方稱，這些舉動是回應美國派出高級官員訪問台灣，中國軍方上週還向南海發射了4枚飛彈，中國人民解放軍本週則在網路發布一段影片，模擬中國對美國關島進行轟炸。

    龐皮歐指出，美方正在阻止中國在台灣附近的軍事行動。（法新社檔案照）

    龐皮歐指出，美方正在阻止中國在台灣附近的軍事行動。（法新社檔案照）

    龐皮歐接受《華盛頓時報》專訪指出，美方過去的政策忽視中國的威脅，目前美方準備擴大對付中資網路公司，並在今年年底前完全關閉境內「孔子學院」，龐皮歐說：「幾十年來，美方允許中共從事威脅性或破壞性舉動，包括掠奪性的經濟政策或類似行為，造成他們繼續擴大影響範圍。」他強調，「綏靖主義是對中共的最大風險。」

    報導指出，根據《台灣關係法》的規定，美國有義務捍衛台灣免受中國攻擊，該法案還要求向台灣出售防禦性武器，美方近期也擴大對台軍售項目。龐皮歐表示，美方正在阻止中國在台灣附近與南海的軍事行動，北京必須了解川普政府的嚴肅態度，川普的態度相當清楚，「我們不希望與中國發生衝突。中方也說過不想與我們發生衝突，美方希望中方努力減少製造這種緊張局勢。」

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