中共威脅台灣自由 龐皮歐：美國不會袖手旁觀

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）17日在愛荷華州羅恩皮爾遜中心（Ron Pearson Center）的「家庭領袖峰會」（Family Leader Summit）上發表演講。（美聯社資料照）

2020-07-18 10:04:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）17日表示，中國企圖剝奪全世界的自由，粉碎並威脅香港和台灣，試圖統治全球通訊網路，包括愛荷華州，但川普政府不會退縮，也不會袖手旁觀。

龐皮歐17日在愛荷華州羅恩皮爾遜中心（Ron Pearson Center）的「家庭領袖峰會」（Family Leader Summit）上發表演講「我的信念，我的工作，我的國家」（My Faith, My Work, My Country）。

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龐皮歐表示，美國的威脅來自不同的地方，中國正在努力剝奪全世界的自由，俄羅斯企圖以假訊息攻擊，毒害美國的民主制度，伊朗渴望在整個中東地區傳播伊斯蘭革命，但是川普政府不會退縮，將會盡其所能、履行政府的職責。

他指出，長期以來，從事外交政策的東岸菁英認為，與中國的貿易往來愈多，將會讓中國變得更加自由，對美國的風險也會變得愈小，但這並不是真相，中共正在粉碎香港的自由，威脅一個自由的台灣，企圖統治世界的通訊網路，這也包括愛荷華州。

龐皮歐強調，當中共企圖粉碎世界自由的同時，美方不會袖手旁觀，美國致力向世界傳達武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的真相，並對中共官員實施制裁和旅行限制，修改對香港的優惠待遇地位，並努力阻止中國竊取美國的智慧財產。

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