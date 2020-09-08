國際社會拋棄對中國綏靖政策 陳光誠：川普做出重大貢獻

2020美國總統大選進入倒數階段，現任總統川普（見圖）與民主黨候選人拜登皆互打「中國牌」，「中國議題」已是總統大選的焦點；對此，流亡美國的中國維權人士陳光誠表示，川普對國際社會拋棄中國綏靖政策做出重大貢獻。（法新社資料照）

2020-09-08 23:49:14

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選進入倒數階段，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）皆互打「中國牌」，「中國議題」已是總統大選的焦點；對此，流亡美國的中國維權人士陳光誠表示，川普對國際社會拋棄中國綏靖政策做出重大貢獻。

根據《法廣》報導，陳光誠受訪表示，他支持川普連任最重要理由在於對中共政權的強硬態度，川普團隊從國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）到副總統彭斯（Mike Pence），對共產黨邪惡本性認識得非常透徹。

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陳光誠指出，「中共這個政權一直混淆視聽，把中共等於中國、中共等於中國人民、把黨和政府混為一談，我們看到，川普行政是美國歷史上第一任行政把中共和中國區分開，把中國人民和中共這個邪惡政權區分開，龐皮歐在尼克森研究所的演講已經清楚地說明這一點」。

批拜登「撒謊不臉紅」

陳光誠說，「我在這個時候站出來支持的不單是川普，我支持的是美國價值，支持的是在共產紅毒威脅全世界的緊要關頭，要捍衛美國價值，要呼籲全世界認清共產專制是人類公敵，要呼籲全世界必須攜手對付共產黨」。

陳光誠續稱，他認為共和黨比民主黨更能夠維護美國的民主價值，「這個階段，我認為是這樣。而且，我對拜登有非常清楚的認識，有深刻的了解。他是撒謊不臉紅的人。我和他有過實際的交流，了解這個人。我可以舉一個例子：首先共和黨敢邀請我在他們的黨代會上講話，他敢嗎？他如果不喜歡我，他可以邀請別人，可以邀請很多現在支持他的維權人士去。為什麼不呢？另外，大概是在前年，我們參加一個頒獎典禮，他當時被授予了一個什麼獎，我是原來的獲獎者。大家都在一起吃飯，他上台大言不慚地說：我從來不會放過如何一次與人權捍衛者交流的機會……我當時很想站起來說：拜登先生，我們還沒見過面吧？……」。

陳光誠表示，「我覺得，美國現在的行政當局，川普當局，對於拋棄國際社會的那種綏靖政策，做出了非常重大的貢獻，邁出了重要的一步。如果繼續對獨裁者綏靖的話，我覺得美國的自由民主恰恰會受到非常嚴重的破壞。其實現在我們大家都看到，如果繼續不對獨裁者強硬，而只是一種接觸政策、與獨裁者為伍的話，接下來受影響的可能不單是美國的民主，可能連言論自由都沒有了。現在我們已經看到，去年我去一所大學演講，那些小粉紅、官二代、富二代，開着豪車，去給學校施加壓力，要求取消我的演講……這是什麼道理！所以如果不能結束這種綏靖政策，仍然讓中共有機會利用美國的開放和自由民主，來破壞自由世界的基本價值，結果可能會非常慘，人類這個自由的燈塔可能會真正從根本上被動搖」。

陳光誠說，川普4年期間與各國關係碰撞是需要的，「因為對中共的綏靖政策，或者說國際社會對獨裁政權的綏靖政策，也不只存在於美國，很多國家都有。從現在開始扭轉這種局面，我覺得是好事。如果大家在這個問題上還不能明白我們的核心價值在哪裡、應該與誰合作的話，我覺得那是非常非常危險的。而且這種挑戰也不是現在才有，原來也有……從目前來看，至少有一點非常清楚：現在中共外交部長訪問歐洲，受到的待遇是比以前更好了，還是更差了？如果是更差了，那不恰恰是川普拋棄綏靖政策，扭轉、從根本上改變全世界面對獨裁者的方向的一個結果嗎？！」

最後，陳光誠指出，他覺得川普強硬的方式對中國「肯定有效」，「從共產黨現在的反應，就能看出它的效果。反過來說，什麼政策有效？和共產黨一起幹有效了嗎？我把門關起來談人權，你給我市場，讓我去賺錢，我們一起坑中國老百姓，那就有效了嗎？有效、無效都是相比之下來的」。

陳光誠（見圖）受訪表示，「我覺得，美國現在的行政當局，川普當局，對於拋棄國際社會的那種綏靖政策，做出了非常重大的貢獻，邁出了重要的一步。如果繼續對獨裁者綏靖的話，我覺得美國的自由民主恰恰會受到非常嚴重的破壞」。（資料照，法新社）

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