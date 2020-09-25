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    解放軍頻跨越台海中線 美軍2架B-1B轟炸機傳朝台灣飛來

    美軍B-1B轟炸機進行空中加油。（路透資料照）

    美軍B-1B轟炸機進行空中加油。（路透資料照）

    2020/09/25 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近期升高對台武嚇，近2個月更3度派戰機踰越台海中線。有美軍2架B-1B轟炸機從關島起飛後，傳正朝著台灣方向飛來，未來可能會到達東海或南海。

    紀錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）25日指出，2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛後，向西北方向行駛，未來可能會到達東海或南海，2架美國空軍KC-135加油機在空中進行油料補給。「飛機守望」提供的圖像顯示，這2架B-1B轟炸機正朝向台灣飛來。

    中國解放軍東部戰區18日起在台海附近組織實戰化軍演，不但派共機擾台，部分軍機還逾越海峽中線，我國國防部則迅速派兵應對、廣播驅離，並以防空飛彈進行追瞄監控。

    相關連結：

    2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛後，向西北方向行駛，未來可能會到達東海或南海。（圖擷取自Aircraft Spots推特）

    2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛後，向西北方向行駛，未來可能會到達東海或南海。（圖擷取自Aircraft Spots推特）

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