解放軍頻跨越台海中線 美軍2架B-1B轟炸機傳朝台灣飛來

2020/09/25 14:27

〔即時新聞/綜合報導〕中國解放軍近期升高對台武嚇,近2個月更3度派戰機踰越台海中線。有美軍2架B-1B轟炸機從關島起飛後,傳正朝著台灣方向飛來,未來可能會到達東海或南海。

紀錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)25日指出,2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛後,向西北方向行駛,未來可能會到達東海或南海,2架美國空軍KC-135加油機在空中進行油料補給。「飛機守望」提供的圖像顯示,這2架B-1B轟炸機正朝向台灣飛來。

中國解放軍東部戰區18日起在台海附近組織實戰化軍演,不但派共機擾台,部分軍機還逾越海峽中線,我國國防部則迅速派兵應對、廣播驅離,並以防空飛彈進行追瞄監控。

USAF B-1Bs KIMBO11 & 12 departed Andersen AFB, Guam heading in a northwest direction, possibly to the East China Sea or South China Sea.



USAF KC-135Rs PEARL21 & 22 provided tanker support. pic.twitter.com/f2HpZoSION