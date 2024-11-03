墨西哥知名邪教「死亡聖神」領袖驚傳遭槍殺！ 另有信徒2死8傷

墨西哥知名邪教近日驚傳有地方領袖遭槍殺。（法新社）

2024/11/03 17:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥知名邪教組職「死亡聖神」（La Santa Muerte）的領袖近日在一場年度慶祝活動上遭槍擊身亡，當局已證實此次事件，並透露這場襲擊還造成另外2人死亡、8人受傷。

死亡聖神是一個通常以身著長袍、手上拿著大鐮刀和地球儀的女性骷髏形象出現的「聖像」，信徒認為祂能夠保護追隨者免於死亡，據悉在墨西哥有數百萬人信奉，其中有大部分為罪犯、吸毒者以及在日常生活中受到排擠或遇到挫折的人。死亡聖神信仰被認為是結合中美洲傳統信仰與民間天主教信仰，但被教會視為異端，並多次公開譴責該教與暴力和非法毒品的連結，信徒對外稱死亡聖神是不被羅馬天主教會承認的「聖徒」。

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根據《美聯社》報導，死亡聖神教上週五（11/1）在墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）舉辦一年一度的慶祝活動（每年11月1日、2日），當地領袖「查約」（La Madrina Chayo）驚傳在該教的「骷髏祭壇」遭槍殺。當局證實，這名女性領袖和另一名婦女和一名男童遭遇槍擊身亡，另外還有8人受傷，傷者包括2名孩童。報導指出，查約並非真實姓名，而是死者在教內的稱號，警方並未透露其真實姓名。

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