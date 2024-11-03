為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨西哥知名邪教「死亡聖神」領袖驚傳遭槍殺！ 另有信徒2死8傷

    墨西哥知名邪教近日驚傳有地方領袖遭槍殺。（法新社）

    墨西哥知名邪教近日驚傳有地方領袖遭槍殺。（法新社）

    2024/11/03 17:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥知名邪教組職「死亡聖神」（La Santa Muerte）的領袖近日在一場年度慶祝活動上遭槍擊身亡，當局已證實此次事件，並透露這場襲擊還造成另外2人死亡、8人受傷。

    死亡聖神是一個通常以身著長袍、手上拿著大鐮刀和地球儀的女性骷髏形象出現的「聖像」，信徒認為祂能夠保護追隨者免於死亡，據悉在墨西哥有數百萬人信奉，其中有大部分為罪犯、吸毒者以及在日常生活中受到排擠或遇到挫折的人。死亡聖神信仰被認為是結合中美洲傳統信仰與民間天主教信仰，但被教會視為異端，並多次公開譴責該教與暴力和非法毒品的連結，信徒對外稱死亡聖神是不被羅馬天主教會承認的「聖徒」。

    根據《美聯社》報導，死亡聖神教上週五（11/1）在墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）舉辦一年一度的慶祝活動（每年11月1日、2日），當地領袖「查約」（La Madrina Chayo）驚傳在該教的「骷髏祭壇」遭槍殺。當局證實，這名女性領袖和另一名婦女和一名男童遭遇槍擊身亡，另外還有8人受傷，傷者包括2名孩童。報導指出，查約並非真實姓名，而是死者在教內的稱號，警方並未透露其真實姓名。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播