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    川普確診》宣布染疫後 美東西岸「核末日軍機」升空

    2020/10/02 18:25
    美國總統川普宣布確診之後，美國東岸、西岸被發現各有1架「核末日軍機」升空。（圖取自美國海軍）

    美國總統川普宣布確診之後，美國東岸、西岸被發現各有1架「核末日軍機」升空。（圖取自美國海軍）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）在推特宣布與妻子得到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），美國媒體《富比世》刊文指出，在川普宣布確診之後，美國東岸、西岸各有1架「核末日軍機」升空。

    「E-6B水星」通信中繼機，能在核戰當中，向俄亥俄級核彈潛艦傳遞指示，幫助艦載人員瞄準敵方城市和軍事基地，以發射「三叉戟」飛彈（見圖）。（圖取自美國海軍）

    「E-6B水星」通信中繼機，能在核戰當中，向俄亥俄級核彈潛艦傳遞指示，幫助艦載人員瞄準敵方城市和軍事基地，以發射「三叉戟」飛彈（見圖）。（圖取自美國海軍）

    美國知名軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）在《富比世》撰文指出，川普週五確診武漢肺炎後，美國海軍的「E-6B水星」通信中繼機在美國東岸、西岸升空，該軍機有「核末日軍機」之稱，是五角大廈的「機載核戰指揮所」，帶有特殊的通信系統和機組人員，負責指揮美國海軍的俄亥俄級核彈潛艦。

    美國東岸被發現「E-6B水星」通信中繼機現蹤。（圖取自Tim Hogan Twitter）

    美國東岸被發現「E-6B水星」通信中繼機現蹤。（圖取自Tim Hogan Twitter）

    艾克斯表示，美國海軍共有16架「E-6B水星」通信中繼機，能在核戰當中，向俄亥俄級核彈潛艦傳遞指示，幫助艦載人員瞄準敵方城市和軍事基地，以發射「三叉戟」飛彈（Trident）或潛射彈道飛彈 （SLBM），在川普宣布確診的幾小時內，「E-6B水星」通信中繼機出現在美國東岸、西岸絕非偶然。

    美國情報從業人員蒂姆·霍根（Tim Hogan）在推特公布兩架「E-6B水星」通信中繼機的飛行軌跡，軍機為免被追蹤時常關閉發報器，但若發報器開啟，是因機組人員希望被看見，霍根認為，美國國防部顯然希望中國、俄國、北韓等核武對手明白一件事，就算三軍統帥生病，美國的核武指揮系統依舊是完整的。

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