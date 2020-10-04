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    武漢肺炎全球確診逼近3500萬例 病歿破103萬人

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣4日晚間7時，全球至少103萬4396人死於武漢肺炎，至少3498萬9300例確診。圖為示意圖。（路透）

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣4日晚間7時，全球至少103萬4396人死於武漢肺炎，至少3498萬9300例確診。圖為示意圖。（路透）

    2020/10/04 23:43

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少103萬4396人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少3498萬9300例確診。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2412萬7400人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球3日通報新增4862人病歿、30萬9093起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（940死）、美國（689死）與巴西（599死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬9399人病故、738萬3244例確診，至少287萬3369人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬5987人喪生、490萬6833例確診）、印度（10萬1782人喪生、654萬9373例確診）、墨西哥（7萬8880人喪生、75萬7953例確診）及英國（4萬2317人喪生、48萬17例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有99人染疫喪命；其次依序為比利時（87人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計35萬2852死、960萬5206例確診；歐洲累計23萬5054死、572萬5828例確診；美國和加拿大共計21萬8859死、754萬7664例確診。

    亞洲共計14萬3339死、851萬2897例確診；中東地區共計4萬6975死、205萬7119例確診；非洲共計3萬6336死、150萬8609例確診；大洋洲共計981死、3萬1979例確診。

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