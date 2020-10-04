川普確診》與會者8人染疫 美官員坦承：大法官提名大會可能是源頭
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），事後發現9月26日於白宮舉行的大法官提名人選公布大會，包括川普在內等8名出席者都中鏢。對此，美國高級官員首次坦承，那場大會可能就是源頭。
據《CNN》報導，美國官員表示，共和黨核心人物紛紛確診的原因，很可能來自於川普在白宮玫瑰園召開的大法官提名典禮，目前政府著重於保護國會和國會議員免於感染。
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在大法官提名大會上，可以看到大多數出席者都沒有戴口罩，遑論保持社交距離。雖然說當天也在現場的大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）篩檢陰性，但她和丈夫被爆出早就感染過武漢肺炎，只是現在康復了。
據了解，除了川普夫婦確診之外，在當天的場合中，包括白宮前顧問康威（Kellyanne Conway）、猶他州共和黨籍參議員李麥克（Mike Lee）、北卡羅來納州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）、紐澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）以及1名記者都驗出病毒陽性。
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