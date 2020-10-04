為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》紐時：白宮幕僚長匿名爆料病情 川普當場震怒

    美國總統川普確診武漢肺炎後，有白宮官員匿名爆料川普的病情一度令人擔憂，結果這位匿名人士竟然是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），川普得知時相當震怒。（路透）

    美國總統川普確診武漢肺炎後，有白宮官員匿名爆料川普的病情一度令人擔憂，結果這位匿名人士竟然是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），川普得知時相當震怒。（路透）

    2020/10/04 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），雖然住進華特里德國家軍事醫學中心接受治療，但情況已逐漸好轉。不過，曾有白宮官員2日匿名爆料川普當天的病情令人擔憂，而這名官員的身分竟然是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），外媒透露川普得知此事後相當震怒。

    《紐約時報》報導，川普前往華特里德國家軍事醫學中心進行住院治療後，白宮醫師舉行了電視簡報會，說明川普目前的狀況。但梅多斯卻在此時向醫學中心外面的記者透露，川普過去24小時內的狀況令人非常憂心，未來48小時對於病情的發展至關重要。

    由於梅多斯要求匿名，因此媒體在報導時將這則消息來源寫成「熟悉總統健康狀況的人士」。然而，網路上的1段影片揭露了梅多斯爆料的過程，只見白宮醫師結束電視簡報會後，梅多斯走向華特里德國家軍事醫學中心外面的記者，要求在沒有錄音錄影的情況下談話。

    知情人士透露，川普得知病情被爆料後當場震怒，並選擇直接出面反駁，在幾個小時內於推特發文高喊「我很好！」同時還打電話給好友兼私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani），要他幫忙向外界傳達訊息，亦即「我會擊敗這個（指武漢肺炎）。」

    隨後，川普又PO出了4分鐘的影片，只見他坐在醫院的會議桌旁，穿著西裝外套沒有打領帶，直說雖然先前感覺不太好，但現在已經好多了，希望不久之後就能重返工作崗位。

    梅多斯則在匿名爆料惹川普震怒後，於3日接受《福斯新聞》節目專訪，他表示川普目前沒有發燒，血氧狀況良好，但2日上午確實出現發燒的症狀，血氧也迅速下降，幸好從2日之後川普的病況取得令人難以置信的進展。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》與會者8人染疫 美官員坦承：大法官提名大會可能是源頭
    2020/10/04 14:39

    川普確診》與會者8人染疫 美官員坦承：大法官提名大會可能是源頭
    川普確診》白宮幕僚長證實 川普2日血氧一度急遽下降
    2020/10/04 10:34

    川普確診》白宮幕僚長證實 川普2日血氧一度急遽下降
    川普確診》首席醫生︰川普接受第2劑瑞德西韋治療 完全沒發燒
    2020/10/04 10:26

    川普確診》首席醫生︰川普接受第2劑瑞德西韋治療 完全沒發燒
    川普確診》驚！川普住院區域外出現可疑背包 街道緊急封閉
    2020/10/04 09:17

    川普確診》驚！川普住院區域外出現可疑背包 街道緊急封閉
    國際今日熱門
    賭債肉償淪性奴！中國女護士怒殺醫師 剁碎屍體煮熟倒馬桶
    2020/10/03 17:06

    賭債肉償淪性奴！中國女護士怒殺醫師 剁碎屍體煮熟倒馬桶

    川普確診》華春瑩祝早日康復 中國網民自誇：泱泱大國風範
    2020/10/03 17:26

    川普確診》華春瑩祝早日康復 中國網民自誇：泱泱大國風範

    川普確診》距離大選剩一個月 依法有各種應對劇本
    2020/10/03 17:10

    川普確診》距離大選剩一個月 依法有各種應對劇本

    劍指中共！ 美國移民局最新公告 可拒發共產黨員綠卡
    2020/10/03 19:23

    劍指中共！ 美國移民局最新公告 可拒發共產黨員綠卡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播