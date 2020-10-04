川普確診》紐時：白宮幕僚長匿名爆料病情 川普當場震怒

美國總統川普確診武漢肺炎後，有白宮官員匿名爆料川普的病情一度令人擔憂，結果這位匿名人士竟然是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），川普得知時相當震怒。（路透）

2020/10/04 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），雖然住進華特里德國家軍事醫學中心接受治療，但情況已逐漸好轉。不過，曾有白宮官員2日匿名爆料川普當天的病情令人擔憂，而這名官員的身分竟然是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），外媒透露川普得知此事後相當震怒。

據《紐約時報》報導，川普前往華特里德國家軍事醫學中心進行住院治療後，白宮醫師舉行了電視簡報會，說明川普目前的狀況。但梅多斯卻在此時向醫學中心外面的記者透露，川普過去24小時內的狀況令人非常憂心，未來48小時對於病情的發展至關重要。

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由於梅多斯要求匿名，因此媒體在報導時將這則消息來源寫成「熟悉總統健康狀況的人士」。然而，網路上的1段影片揭露了梅多斯爆料的過程，只見白宮醫師結束電視簡報會後，梅多斯走向華特里德國家軍事醫學中心外面的記者，要求在沒有錄音錄影的情況下談話。

知情人士透露，川普得知病情被爆料後當場震怒，並選擇直接出面反駁，在幾個小時內於推特發文高喊「我很好！」同時還打電話給好友兼私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani），要他幫忙向外界傳達訊息，亦即「我會擊敗這個（指武漢肺炎）。」

隨後，川普又PO出了4分鐘的影片，只見他坐在醫院的會議桌旁，穿著西裝外套沒有打領帶，直說雖然先前感覺不太好，但現在已經好多了，希望不久之後就能重返工作崗位。

梅多斯則在匿名爆料惹川普震怒後，於3日接受《福斯新聞》節目專訪，他表示川普目前沒有發燒，血氧狀況良好，但2日上午確實出現發燒的症狀，血氧也迅速下降，幸好從2日之後川普的病況取得令人難以置信的進展。

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