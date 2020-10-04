使用部長肖像海報賀中秋 南韓保健福祉部被罵到臭頭

南韓保健福祉部使用部長朴淩厚（圖）、第1副部長金剛立、第2副部長姜都泰的肖像做成中秋祝賀海報，被韓國網友罵到臭頭。（圖擷自대한민국 보건복지부臉書）

2020/10/04 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓跟台灣一樣都有中秋節連假，不過韓國保健福祉部卻鬧出了一場爭議，原來該部門將部長朴淩厚、第1副部長金剛立、第2副部長姜都泰的肖像做成海報，並PO在臉書上祝賀中秋快樂，立即遭受南韓網友抨擊。

據《韓聯社》報導，從保健福祉部的臉書可以看到，海報裡的部長朴淩厚站在滿月下面，旁邊的文字則寫著「保健福祉部將竭盡全力進行防疫工作，讓人們可以安心地度過中秋。」

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至於副部長金剛立和姜都泰，也都是以滿月為背景，前者的海報寫著「由於長時間的疫情，這是所有人都感到疲憊需要喘口氣的時候。在中秋假期希望您留在家中好好休息。」後者則是「我希望您有一個溫暖的中秋假期，在疫情期間可以用視訊電話和無法碰面的親友互祝佳節。」

儘管從文字內容上來說這是很OK的海報，但南韓網友紛紛質疑為什麼要放上部長與副部長的形象照，紛紛怒斥「浪費人民繳的稅來做海報」、「你是要選舉？」同時，網友也認為這種海報對中秋假期仍然在第一線奮戰的防疫和醫護人員相當不合適。

保健福祉部則對此澄清，他們不是要為部長或副部長做宣傳，海報是由職員製作的，不會額外花到民眾的稅金。保健福祉部官員也透露，每年中秋部門都會製作部長或副部長的祝賀卡片，今年也是依照同樣的模式，不一樣的是這次只在網路發布，沒有印製出來。

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副部長金剛立。（圖擷自대한민국 보건복지부臉書）

副部長姜都泰。（圖擷自대한민국 보건복지부臉書）

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