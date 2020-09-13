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    武漢肺炎》南韓首都圈防疫等級下調 中秋長假成大挑戰

    南韓國務總理丁世均今（13）日表示，綜合考慮近期武漢肺炎疫情與專家意見，決定下調首都圈加強版防疫措施，繼續維持社交距離二級限制，為期兩周。（路透）

    南韓國務總理丁世均今（13）日表示，綜合考慮近期武漢肺炎疫情與專家意見，決定下調首都圈加強版防疫措施，繼續維持社交距離二級限制，為期兩周。（路透）

    2020/09/13 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國務總理丁世均今（13）日表示，綜合考慮近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與專家意見，決定將首都圈加強版防疫措施「下調」，僅繼續維持社交距離二級限制，為期兩周。

    南韓首都圈加強版防疫措施在13日結束，所謂的「加強版」指的是實施維持社交距離二級限制的同時，在一些高風險場所執行更嚴格的防疫規定，包括連鎖咖啡店一律禁止內用等措施。

    綜合外媒報導，丁世均今日在中央災難安全對策本部會議時表示，「繼續維持社交距離二級限制」，是考慮到社會各方面的疲乏程度與防疫措施的效果而做出的決定，感謝防疫期間忍受不便的每位國民。他提到，單日確診病例雖仍保持在三位數，每4名中1名感染途徑不明，但是加強版防疫措施的效果已開始顯現。

    丁世均指出，中秋節長假將成防疫工作最大挑戰，因此指定自9月28日起兩周為特別防疫時期，全國實施強力防控防疫措施；他提醒，中秋節長假已有部分度假勝地出現住宿預訂量激增的情況，未來應會出現大批遊玩人潮，呼籲民眾應積極配合防疫措施及盡量避免外出。

    據南韓防疫部門通報，13日增加121例確診，其中本土病例佔99例，雖為8月14日以來首度單日本土病例降至百例以下，但各群聚感染案影響仍在持續。

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