美國學者：兩岸10年內必有一戰 時間可能是2028年

美國史丹福大學中國軍事和安全政策研究員梅慧琳認為，中國可能在１０年武力犯台，時間可能是在2028年。（取自梅慧琳個人網頁）

2020/10/03 06:12

【國際新聞中心／綜合報導】中國人民解放軍近期在台灣周邊地區頻繁舉行演習，軍機屢次跨越台海中線，對台恫嚇意味十足。英國「衛報」2日刊出專文「香港之後：中國準備解決『台灣問題』」（After Hong Kong: China sets sights on solving 'the Taiwan problem'），引述專家說法指出，中國在鎮壓香港後的下一目標即為台灣；解放軍或許不會立即渡海攻台，但兩岸10年內必有一戰！

衛報資深記者葛拉漢—哈里森（Emma Graham-Harrison）和戴維森（Helen Davidson）在文中指出，中國在香港強推「國家安全法」實際上終結香港有限的自治權後不久，北京鷹派法律學者田飛龍警告台灣，香港國安法之後可能就是「台灣國安法」。然而，要在台灣實施國安法，中國必須先對台灣實施軍事控制。武力攻台一度似乎不太可能，一方面是因為中國缺乏足夠的軍事能力，可以奪佔裝備美國先進武器的台灣，另一方面則是中國承受不起國際社會的反彈。

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不過，這些制約因素現在已經不成立。自2013年以來，中國國家主席習近平主導一場大規模的軍事改革，增加對高科技武器的投資，提高海軍和空軍的地位。美國史丹福大學中國軍事和安全政策研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）認為，中國分析家告訴她，解放軍可能有能力在1到2年內入侵台灣；她和其他美國專家則認為，時間可能是在2028年。

美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽也認為，入侵台灣並非迫在眉睫，但香港國安法對中國的長期規劃發出明確訊號，旨在警告台灣不要以為北京會憚於國際社會的反彈，不敢對台採取軍事行動。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲專案主任杜懋之（Mathieu Duchatel）認為，即使北京尚未準備冒險發動全面入侵，它也可能考慮對台灣採取其他軍事行動，測試台灣和國際社會對犯台的反應，同時鞏固其戰略地位。

杜懋之在最近一份分析報告中指出，中國對美國和台灣關係愈走愈近深感憂心，而且缺乏「誘降」台灣的「軟性替代方案」（soft alternatives），因此可能透過有限的脅迫行動，通過震懾和恐懼來影響台灣民意。他認為，可能的目標之一是東沙群島，或者是對關鍵基礎建設發動大規模網路攻擊。

梅慧琳指出，中國和美國因為台灣問題爆發戰爭的可能性，比人們想像中更大，而避免衝突的最佳方式，是美國政府積極承諾維護台灣安全，並加強亞太地區的兵力部署。她認為，美國集中向中國施壓，但在中國政府看來，「收復」台灣的好處如此龐大，「如果有可能的話，很難想像有什麼代價能阻止他們。」

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