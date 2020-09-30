不甩中方警告！共軍十一前實彈演習 美E-8C指揮機出動偵蒐

美軍1架E-8C指揮機被發現在共軍實彈演習範圍外進行偵蒐。圖為E-8C指揮機示意圖。（圖取自美國空軍）

2020/09/30 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍8月宣布台海軍演以來，在其沿岸頻繁進行實彈演習，中方於28日宣布在渤海、黃海、南海、東海繼續進行軍演，時間點在該國「十一國慶」前，引發各界關注；根據中國智庫釋出的資訊，美方29日仍派出E-8C指揮機偵蒐共軍演習，根本不顧中方警告。

中國海事局網站發布的航行警告顯示，解放軍28日於渤海、東海部份海域、黃海南部、南海西沙群島等4大海域展開演習，在黃海與東海演習航行警告中，還特別表明將進行實彈射擊，其中，黃海的實彈射擊演訓將持續至今（30日），其他3個地點在28日當天就已結束。

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中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天中午在放出消息，指稱1架美國空軍的E-8C指揮機29日晚間10點16分從南韓起飛，深夜11點轉入黄海北部上空，當時解放軍在黃海北部海域的實彈演習仍進行中，美軍在附近空域徘徊，相當敏感。

據了解，美國空軍的E-8C指揮機全名是「聯合監視目標攻擊雷達系統（JointSTARS）」，配備先進的空對地監視設備，還能針對特定目標進行搜索，發揮管理戰場的作用，能在防守區域外探測地面目標，並將收集到的數據同步傳送到指揮部；北大「南海戰略態勢感知計畫」推測，美軍機前來，是在偵蒐解放軍的地面雷達資料。

中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特

On the late night of Sep 29 （around 11 p.m.）, USAF E-8C #JointStars （#AE1492） was scrambled for a patrol mission over the #YellowSea. pic.twitter.com/EAPfjObbD8 — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） September 30, 2020

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