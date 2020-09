不甩中方警告！共軍十一前實彈演習 美E-8C指揮機出動偵蒐

2020/09/30 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕中共解放軍8月宣布台海軍演以來,在其沿岸頻繁進行實彈演習,中方於28日宣布在渤海、黃海、南海、東海繼續進行軍演,時間點在該國「十一國慶」前,引發各界關注;根據中國智庫釋出的資訊,美方29日仍派出E-8C指揮機偵蒐共軍演習,根本不顧中方警告。

中國海事局網站發布的航行警告顯示,解放軍28日於渤海、東海部份海域、黃海南部、南海西沙群島等4大海域展開演習,在黃海與東海演習航行警告中,還特別表明將進行實彈射擊,其中,黃海的實彈射擊演訓將持續至今(30日),其他3個地點在28日當天就已結束。

中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)今天中午在放出消息,指稱1架美國空軍的E-8C指揮機29日晚間10點16分從南韓起飛,深夜11點轉入黄海北部上空,當時解放軍在黃海北部海域的實彈演習仍進行中,美軍在附近空域徘徊,相當敏感。

據了解,美國空軍的E-8C指揮機全名是「聯合監視目標攻擊雷達系統(JointSTARS)」,配備先進的空對地監視設備,還能針對特定目標進行搜索,發揮管理戰場的作用,能在防守區域外探測地面目標,並將收集到的數據同步傳送到指揮部;北大「南海戰略態勢感知計畫」推測,美軍機前來,是在偵蒐解放軍的地面雷達資料。

On the late night of Sep 29 (around 11 p.m.), USAF E-8C #JointStars (#AE1492) was scrambled for a patrol mission over the #YellowSea. pic.twitter.com/EAPfjObbD8