美日下月「利劍」軍演 納入太空、網路戰訓練

日媒報導，美軍與日本自衛隊預定10月到11月間，舉行美日兩年一度的「利劍」軍演，美國太平洋艦隊也在臉書上預告這項軍演。（圖擷自U.S. Pacific Fleet臉書）

2020/09/26 00:48

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日媒報導，美軍與日本自衛隊預定10月到11月間，在九州鹿兒島縣的無人島進行離島奪還的聯合演習，這是美日兩年一度的「利劍」（Keen Sword）聯合實戰軍演中的一環，預定於10月26日至11月5日舉行，預計日方將動員3萬7000人、艦艇20艘、軍機170架，美軍太平洋艦隊和駐日美軍預定9000人，加拿大也會派出1艘艦艇參加，這是美日間最大規模的聯合軍演。

日本產經新聞報導，自衛隊統合幕僚監部25日發表消息指出，演習內容除了離島防衛之外，還有太空、網路和電子戰等的應對訓練，演習地點包括日本各地的自衛隊和美軍設施，以及周邊的海空域，這也是疫情發生後，自衛隊和美軍在日本國內的首次實戰演習，從海外入境的美軍將必須先進行14天的隔離。

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MBC南日本放送報導指出，離島防衛演習預定在鹿兒島縣的十村島的無人島臥蛇島展開，自衛隊的水陸機動團和護衛艦「日向」等約1500人參加，美軍海軍陸戰隊約200人，V-22魚鷹機也會參加。另外，自衛隊也將在種子島進行訓練。

這次的聯合演習主要目的為提高日美間的相互運用，以及水陸兩棲作戰和網路攻擊的應對，太空狀況的監視訓練則為首次登場。

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