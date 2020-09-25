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    首頁　>　國際

    B-1B轟炸機傳朝台灣飛來 美軍超壯觀打擊陣容曝光

    2020/09/25 19:41
    美軍B-1B轟炸機被發現朝台灣方向飛行，美軍在臉書公布壯觀演習畫面。（圖取自United States Pacific Fleet）

    美軍B-1B轟炸機被發現朝台灣方向飛行，美軍在臉書公布壯觀演習畫面。（圖取自United States Pacific Fleet）

    〔即時新聞／綜合報導〕2架美國空軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機25日被發現從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛朝台灣方向前進。美國太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）公布由該轟炸機領軍的雷根號航空母艦打擊群軍艦壯觀畫面。

    記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）25日指出，2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，經過菲律賓海朝著西北邊、台灣方向飛行，並由2架美國空軍KC-135加油機在空中進行油料補給。

    美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛後，向西北方、台灣方向飛行。（圖擷取自Aircraft Spots推特）<br /><br /><p>

    美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地起飛後，向西北方、台灣方向飛行。（圖擷取自Aircraft Spots推特）



    美國太平洋艦隊臉書指出，由B-1B槍騎兵戰略轟炸機領軍的雷根號航空母艦打擊群軍艦，今天現身菲律賓海，海上陣容包括雷根號航空母艦、查爾斯．杜魯號彈藥補給艦（USNS Charles Drew T-AKE 10）、康斯托克號船塢登陸艦 （USS Comstock LSD-45）、夏洛號飛彈巡洋艦（USS Shiloh CG-67）、紐奧良號兩棲艦 （USS New Orleans LPD-18）、油料補給艦约翰．艾瑞森號（USNS John Ericsson T-AO-194）、日耳曼城號船塢登陸艦 （USS Germantown LSD-42）、薩卡加維亞號補給艦（Sacagawea T-AKE2）、安提坦號巡洋艦（USS Antietam CG54）、潛艦芝加哥號（USS Chicago SSN-721）、美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）。

    空中陣容方面，有海軍第5艦載飛行聯隊（CVW 5）的波音EA-18G咆哮者、F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機，以及P-8海神式海上巡邏機、F-22猛禽戰鬥機與B-1B槍騎兵戰略轟炸機，美軍表示，上述軍武今日列陣前行，結束2年1次的「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習。

    美國太平洋艦隊臉書

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