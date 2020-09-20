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    軍情動態》講得夠白了！美軍奪島演習模擬攻擊「中國船艦」

    美國空降兵在演習中進行空降訓練。（翻攝自美國空軍官網）

    美國空降兵在演習中進行空降訓練。（翻攝自美國空軍官網）

    2020/09/20 23:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國《富比世》（Forbes）雜誌報導，美軍在9月中旬進行的「太平洋捍衛者2020」（Pacific Defender 2020）兩場聯合演習中，以相隔8000公里的距離，模擬大跨度奪島演習，並用遠程火箭彈模擬攻擊「中國船艦」。

    「太平洋捍衛者2020」演習，目的是要因應南海的緊張情勢，演練如何在30天到45天內，從美國本土移防一個陸軍師，將師部與所屬的數個旅級戰鬥隊快速部署到太平洋地區。

    對於這兩場演習的大致情況，《富比世》報導中介紹稱，美國空軍的運輸機降落在一個偏遠的太平洋島嶼上的簡易土跑道上，放下美軍士兵。一艘美國陸軍的登陸艇同時在島上靠岸，以卸載火箭炮；一週後，陸軍傘兵降落在阿拉斯加的阿留申群島，美國空軍的匿蹤戰機飛過頭頂，隨後運輸機送來了更多的武器。

    報導中指出，美軍在9月份的演習散佈在亞太地區數百萬平方英里的區域，看起來可能並不多。但是將它們加在一起來看，很明顯這是針對中國的，以美國陸軍為首的跳島作戰的戰法。

    美軍在帛琉和阿留申群島的訓練活動是在「太平洋捍衛者2020」的框架下進行的，這是美軍一系列、每年耗資約3億美元的大型軍事演習的一環，數以萬計的美軍部隊參與其中。

    報導中稱，南海很可能是一場大規模區域戰爭的起因。這就是為什麼美國在太平洋的軍事戰略越來越注重於佔領和控制小島嶼，以對抗更大規模的解放軍之原因。

    為因應中俄兩國對區域造成的威脅，美國陸軍今年先進行「歐洲捍衛者2020」，再展開規模相對較小的「太平洋捍衛者2020」演習。不過，美陸軍已規劃在2021財政年度，將部隊、注意力與預算投注到印太地區，預劃資金比「歐洲捍衛者2020」更多，達3.64億美元（約新台幣110億元）；「歐洲捍衛者2021」預算將縮水成1.5億美元，凸顯美陸軍有意在兩大關鍵區域輪流舉辦大規模「捍衛者」系列演習。

    目前美國陸軍在印太地區已部署8.5萬名常駐兵力，並且自2014年起以「太平洋棧道」（Pacific Pathways）為代號，持續與區域盟友進行聯演；但「太平洋捍衛者」演習更加重視美軍實兵動員、運輸與執行作戰部分。

    參與F-22「猛禽」匿蹤戰機參與（翻攝自美國空軍官網）

    參與F-22「猛禽」匿蹤戰機參與（翻攝自美國空軍官網）

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