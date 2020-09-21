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    軍情動態》俄羅斯「高加索2020」軍演今展開 動員逾8萬官兵

    俄軍今啟動「高加索2020」軍演，動員8萬官兵參與。圖為俄軍T-90戰車（歐新社）

    俄軍今啟動「高加索2020」軍演，動員8萬官兵參與。圖為俄軍T-90戰車（歐新社）

    2020/09/21 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今宣布，俄軍今日啟動「高加索2020」軍演，共有8萬多名官兵參與演習，同時海陸空三軍部隊皆動員參加，而包括中國、巴基斯坦、白羅斯等國部隊也一同參與軍演。

    綜合俄媒報導，俄羅斯「高加索2020」軍演將從今日起持續至26日，在黑海及裡海週邊的南部軍區的多座訓練場域中舉行。俄羅斯海軍黑海艦隊也派出20多艘艦艇參與軍演，包含黑海艦隊旗艦「莫斯科號」、護衛艦「海軍上將格里戈洛維奇號」等，而參與軍演的艦艇也在黑海中完成多項演練，包括掃雷訓練及反潛任務等。南部軍區的Su-27和Su-30SM戰機機隊在演習展開後，則在克里米亞、羅斯托夫地區等地演習，執行防空任務演練。

    除了俄羅斯以外，來自中國、亞美尼亞、白羅斯、緬甸及巴基斯坦的軍隊將一同參與軍演，而上述各國的參與軍演官兵不超過1000人。另外，亞塞拜然、印尼、伊朗、哈薩克、塔吉克及斯里蘭卡並無派兵參與軍演，而是派遣觀察員前往軍演。

    俄軍在此次軍演中，預計將提供60多件隸屬於南部軍區的現代裝備給外國軍隊使用，包括T-90和T-72BZ坦克、BMP-2和BMP-3步兵戰車、BTR-82裝甲運兵車等，參與各國也將在極端條件下來試用裝備，測試上述軍備性能。

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