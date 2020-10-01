土耳其執政黨砲轟新疆政策 中國使館氣炸強烈抗議

土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）。（法新社資料照）

2020/10/01 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其執政黨正義發展黨日前批評中國對新疆的政策，指對維吾爾人有專橫做法。對此，中國駐土耳其大使館9月30日聲明反駁說，正義發展黨的說法與事實不符，對此表示強烈抗議，並稱新疆各族人民在安寧穩定的環境中幸福地工作生活。

《中東觀察》（Middle East Monitor） 報導，土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）9月29日表示，土耳其一直在密切關注中國新疆的人權與信仰自由，以及中國在2017年通過的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，其中包含針對維吾爾人的負面和專橫做法。

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中國駐土耳其使館發言人聲明指出，正義發展黨有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符，中國駐土耳其使館對此表示強烈抗議，「在涉疆問題上應尊重基本事實，我們不接受任何無端指責。」

聲明提到，涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，新疆已連續3年多未發生暴力恐怖案件，「包括維吾爾族在內的新疆各族人民的宗教信仰自由等各項權利都依法得到充分保障，新疆各族人民在安寧穩定的環境中幸福地工作生活。」

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