美駐中大使嘆「美中不對等」 專家列舉習有4點底氣威脅世界

美國駐中大使布蘭斯塔德將在10月離任，他29日受訪感嘆，美中關係不對等，中國反應總是以牙還牙；對此，中國旅美政論作家陳破空指出，中共總書記習近平（見圖）擁有4點底氣威脅世界各國。（美聯社資料照）

2020/10/01 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將在10月離任，他29日受訪感嘆，美中關係不對等，中國反應總是以牙還牙；對此，中國旅美政論作家陳破空指出，中共總書記習近平擁有4點底氣威脅世界各國。

綜合媒體報導，布蘭斯塔德接受《美聯社》專訪指出，中國面對美國壓力的反應總是以牙還牙，無論是關閉領館或加徵進口關稅，「不幸的是，我們在盡力實現雙邊關係再平衡，實現公平和對等，但每次我們有所行動，他們都會繼續保持失衡狀態」。

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針對中國堅持極左路線和極端獨裁，陳破空在《自由亞洲電台》撰寫評論表示，習近平從年輕時代就培養極左思想、文革觀念、陳舊意識形態，加上身邊人的獻媚和慫恿，極左派和頑固派有一個理論，「既然都左了，再左一些也沒什麼大不了；既然都高壓了，再高壓一些也能壓下去；既然中國民眾都習慣並忍受獨裁，再獨裁一些，中國民眾也能夠習慣和忍受」。

陳破空續稱，習近平堅持極左路線和極端獨裁有4點底氣，第一是中共當政71年唯一和最「成功」在於專政經驗，知道如何鎮壓人民、洗腦人民、維持穩定（共產黨政權的穩定）；其次是中國經濟的增長規模及中共對中國經濟完全壟斷，兩者都加固中共政權，「中國不是世界上最富有的國家，中共政權卻是世界上最富有的政權，它能夠調動超越一切的財力、物力、人力來維持政權和鎮壓人民」；再者是中共可以任意調動它所壟斷的國家資源，龐大的財力、物力、人力，去拉攏、收買、利誘其他國家政要，並利用這種龐大資源去展開各式各樣的「超限戰」，干涉和顛覆他國政治。第四點是中共藉著中國經濟增長，瘋狂擴軍，打造規模巨大的軍力，並不斷擴充核武庫，給世界各國、周邊國家構成實實在在的威脅與恐嚇。

陳破空指出，中國藉由武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）重創188個國家，「利用它手中控制的醫療和抗疫物質，要挾各國並大發災難財。這正是美歐國家的教訓：在過去四十年裡，美歐國家把80%的醫療生產線都放在了中國，今天就是美歐國家收獲苦果的時候」。

陳破空說，中國經濟僅是「加工經濟」和「基礎建設經濟」，並沒有創新和可持續發展的內涵，「其表面繁榮和階段性繁榮顯而易見，假以時日，就像世界見證了中國經濟的起飛和崛起一樣，或遲或早，世界也將見證中國經濟的衰落與坍塌」。

最後，陳破空表示，川普（Donald Trump）政府正從經濟、貿易、金融與科技領域反制和打擊中共，這是美國的反制與打擊手段之一，正在擊中北京政權的要害與軟肋，假以時日，效果必然彰顯。

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