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    劍指中俄！美太空部隊司令：地球軌道終將部署軍武

    2020/09/30 20:12
    美國太空司令部太空部隊的創建目的是要擊敗中國和俄羅斯，使美國成為主要的太空大國。（歐新社檔案照）

    美國太空司令部太空部隊的創建目的是要擊敗中國和俄羅斯，使美國成為主要的太空大國。（歐新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國為擊敗中國而創建「太空軍」，美國空軍29日消息指出，太空司令部（AFSPC）少將司令約翰．蕭（John Shaw）在「AFWERX創新中心」表明，太空部隊的軍事力量終將部署到地球、月球、太陽軌道上。

    根據美國《空軍雜誌》（Air Force Magazine），美國太空司令部的太空部隊，目前負責在佛州、加州的火箭發射場監視全球彈道飛彈狀況，同時管理全球定位系統和其他衛星業務，美方創建該軍種的目的是要擊敗中國和俄羅斯，成為主要的太空大國，並遏制他國侵略，並非要與外星人戰鬥或製造《星際大戰》中的星球殺手——「死星」。

    太空司令部（AFSPC）少將司令約翰．蕭（John Shaw）在「AFWERX創新中心」表明，太空部隊的軍事力量將在某一天部署到地球軌道上。（圖取自美國空軍）

    太空司令部（AFSPC）少將司令約翰．蕭（John Shaw）在「AFWERX創新中心」表明，太空部隊的軍事力量將在某一天部署到地球軌道上。（圖取自美國空軍）

    太空司令部少將司令約翰．蕭指出，現在人類經常往返國際太空站，許多國家長年來也都對於月球有所計畫，不過，美國過去的太空經驗學到的是：星際空間並非全部都適合人居。蕭透露，美國規劃中的太空軍事設施「可能是部分自主的」，因此「人類不需要全天候親自操作」。

    約翰．蕭提到，太空部隊的目標是讓衛星能夠逐漸進行「自我管理」，並在受到威脅時自動反應「我們將在未來的幾年內，在地球、月球與太陽軌道上運行大量的自動化和自主系統（軍武），在太空維護國家安全」，蕭補充說，太空部隊的「人」不會在短期內離開地球，但這終將會在某天發生。

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