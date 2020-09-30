吃教宗閉門羹 龐皮歐喊話：一同勇敢挺身對抗中國

美國務卿龐皮歐（見圖）29、30日訪問羅馬及梵蒂岡，在美國駐梵蒂岡大使館的活動中演說。（彭博）

2020/09/30 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國務卿龐皮歐譴責中國人權問題不遺餘力，本週訪南歐四國，29日抵達義大利首都羅馬及梵蒂岡，但教廷卻稱為避免影響美國大選，不安排會見教宗方濟各。雖然吃了閉門羹，龐皮歐今天（30日）在梵諦岡演講時，仍呼籲教宗能挺身出來一同對抗中國。

綜合外媒指出，龐皮歐此次到訪梵蒂岡，擬針對將於10月22日到期的「梵中主教任命協議」將續簽2年一事，向方濟各表達反對立場。他18日就在保守派天主教雜誌《第一要務》（First Things）上撰文譴責，強調在習近平政府領導下中國的人權狀況每下愈況，宗教迫害相當嚴重，教廷在引導全球關注人權方面「具有獨特能力與責任」，先前梵中協議達成後引起不少人質疑，中共對境內天主教徒的打壓卻有增無減，如果續簽協議，將危及梵蒂岡的「道德威信」。

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龐皮歐此行未能見到方濟各，據說是方濟各以美國大選將至為由要避嫌；但外界認為是龐皮歐批評梵諦岡處理梵中協議，引起教廷不滿，才讓龐皮歐吃了趟閉門羹。

據《法新社》報導，龐皮歐今天在美國駐梵蒂岡大使館發表演說，他仍隔空呼籲方濟各要勇敢站出來對抗中國，不要姑息中共這種肆意打壓人權、迫害宗教自由的惡行，「我呼籲所有宗教領袖拿出勇氣，去對抗那些發生在在自己土地上、或是其他信仰的宗教迫害」。

雖然此行見不到方濟各，龐皮歐還是與教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）、教廷外交事務秘書長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）等教廷代表會面，針對《梵中協議》向梵蒂岡施壓。

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