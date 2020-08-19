武漢肺炎》籲勿藉疫苗謀利 方濟各：救助不均也非常可恥

天主教教宗方濟各（見圖）在宗座圖書館發表例行演說。（歐新社）

2020-08-19 19:55:55

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（19）日表示，富有的國家不應該獨占武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，反而應向全世界提供疫苗以阻絕疫情；同時他也呼籲，各國政府應當只向最需要的人們，以及承諾保護環境的公司提供疫情救助金，而不是獨厚某些行業。

《路透》報導，方濟各在他每週的例行演說上闡述了他的想法：「如果一個人只因為有錢有勢，就獲得能先施打武漢肺炎疫苗的權利，這情況是很可悲的。而倘若疫苗淪為某個國家的私產，而無法使全世界的所有人都受惠，這也是很可悲的。」同時教宗也表明，如果政府「偏心」，只向特定領域的公司、行業發放疫情急難救助金的話，也是非常可恥的。

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方濟各最後也向聽眾喊話、打氣：「這次的疫情大流行是一場危機，而我們的生活因為這場危機，已無法回到像過去的樣子了；我們也許會被困在原地，無法掙脫、但也可以選擇甩開陰霾，向前邁進。而為了解決這社會的不公不義，還有拯救被破壞的環境，我們必須往前邁步。」

報導稱，基於避免傳播武漢肺炎的考量，教宗的演說地點並不是在以往人山人海的聖彼得廣場，而是改在城內的梵蒂岡宗座圖書館（The Vatican Apostolic Library）舉行。

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