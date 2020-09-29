駐華大使離任前受訪 布蘭斯塔德重申：美中關係須對等

美中關係漸趨緊張之際，美國駐華大使布蘭斯塔德（見圖）即將在10月離任，並返回美國愛荷華州為現任總統川普助選；在離開中國前夕，布蘭斯塔德29日受訪指出，「美中關係必須要對等」。（美聯社）

2020/09/29 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係漸趨緊張之際，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）即將在10月離任，並返回美國愛荷華州，為現任總統川普（Donald Trump）助選；在離開中國前夕，布蘭斯塔德29日受訪重申：「美中關係必須要對等。」

綜合媒體報導，布蘭斯塔德接受《美聯社》專訪表示，川普在美中貿易問題取得進展，希望其他領域也能取得同樣的進展。

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布蘭斯塔德指出，中國面對美國壓力的反應總是以牙還牙，無論是關閉領館或加徵進口關稅，「不幸的是，我們在盡力實現雙邊關係再平衡，實現公平和對等，但每次我們有所行動，他們都會繼續保持失衡狀態」。

布蘭斯塔德說，「我認為在貿易領域，我們已經引起他們的注意，並且正在取得進展，我希望我們能夠在其它領域，像是我們的媒體和外交官也能夠在中國享有同等待遇」。

布蘭斯塔德過去曾和中國領導人習近平有長期往來，他指出，「我覺得他（習近平）依然對我和愛荷華州有很好的情感，如同我們對他的情感一樣。我發現，在這個文化中，私交很重要。但我是美國的代表」。

布蘭斯塔德預計會回到愛荷華州為川普和其他共和黨候選人助選，他表示，未來會部分關注美國對中國問題採取的措施以及維持美中關係的必要性，但必須堅持公平性和對等性，「我從來沒有輸過一次選舉，這是我與生俱來的本能」。

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