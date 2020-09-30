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    日防衛預算下年度將破1.5兆元 連8年創新高

    日本防衛省編列的下年度防衛預算概算要求30日出爐，總額達5兆4898億圓（約合台幣1兆5272億元），連續8年創新高紀錄。（記者林翠儀攝）

    日本防衛省編列的下年度防衛預算概算要求30日出爐，總額達5兆4898億圓（約合台幣1兆5272億元），連續8年創新高紀錄。（記者林翠儀攝）

    2020/09/30 16:05

    〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本政府各部會今天向財務省提出下年度預算概算要求，這是首相菅義偉上任後首次編列的政府總預算案，日媒報導，總額將超過105兆圓（約合台幣29.2兆元）創新高，連續7年破百兆圓。其中備受矚目的防衛預算概算要求總額達5兆4898億圓（約合台幣1兆5272億元），連續8年創新高紀錄。

    日本經濟新聞報導，由於疫情應對的需求，日本下年度歲出負擔大幅增加，但因中國持續加強軍備，日本也在防衛預算上反映出應對嚴峻安保環境的應有態度。

    日本於2018年年底頒有的新防衛計畫大網強調建構多次元綜合防衛力，2019年公布的5年期中期防衛力整備計畫以強化太空、網路和電子戰領域作戰能力為主，這些構想也陸續在預算上落實，防衛省在下年度預算編列中，預定新編太空作戰群、新設網路防衛隊、新設第3支電子戰作戰部隊，均成焦點。

    其中，新設網路部隊暫名「防衛省網路防衛隊」，預定在下年度末成立，初期編制為540人，主要成員由陸海空自衛隊的網路關連部隊組成，並聘用民間高度網路人才擔任網路安全顧問。

    電子戰作戰部隊隸屬陸上自衛隊，陸自目前已在北海道千歲駐屯地設立首支電子戰部隊，今年度底也預定在熊本縣健軍駐屯地部署第2支電子戰部隊，規模約80人，第3支新設電子戰部隊將部署於東京的朝霞駐屯地，東京也將設立司令部統籌指揮，全國3地部署電子戰部隊主要是為了與俄羅斯及中國抗衡。

    另外，日本政府今年6月宣布放棄部署陸基型神盾，目前出現了新造神盾艦、飛彈攔截專用艦，或在海上興建替代設施等取代方案。由於方案尚未確定，所以防衛省編列概算中以「事項要求」保留預算，並未列出詳細內容。

    在裝備和武器方面，下年度預定取得4架F35A和2架F35B戰機，預算中也編列172億圓F35A搭載的長距離巡弋飛彈JSM的預算，護衛艦「加賀」號為配合搭載F35B戰機，也將進行飛行甲板的改裝。

    為加強電子作戰情報收集能力，以C-2運輸改裝的電波情報收集機也正式命名為「RC-2」，下年度編列71億圓以取得相關的塔載裝備，RC-2將做為現有YS-11EB電波情報收集機的後繼機種。

    另外在次期戰機開發相關費用，編列772億圓，其中41億圓將由日英共同研究高性能雷達技術，以提高戰機廣域的搜索功能。下年度還編列了2艘護衛艦（FFM）990億圓建造經費、1艘潛艦691億圓建造經費等。

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