軍情動態》日本想把陸基神盾改海上用？ 美國認為技術困難

由於日本在今年6月放棄陸基神盾部署計畫，轉而提出其他的替代方案，不過美方的非正式意見指出把「陸基神盾」轉用在海上的實戰經驗不足，認為增建神盾艦的方案比較可行。圖為日本的神盾艦。（美聯社）

2020/09/23 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕由於日本在今年6月放棄陸基神盾部署計畫，轉而提出其他的替代方案，包括增加攔截彈道飛彈的專門艦的方案在內，日本政府又提出包括建造類似海上鑽油井平台的「海上平台型神盾」、活用民間船舶型等方案，不過美方的非正式意見指出，把「陸基神盾」轉用在海上的實戰經驗不足，認為增建神盾艦的方案比較可行。

根據《共同社》報導，日本防衛省向自民黨導彈防禦討論小組和國防小組提出3種海上運用方案，分別為「攔截彈道飛彈專門艦」、「活用民間船舶型」、「類似海上鑽油井平台」，以上方案都會配備神盾系統，並設置在日本領海。

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雖然海上運用方案不用擔心飛彈推進器會掉入民宅內，且具有部署自由靈活的優點，但「陸基神盾」原本的目的就是為了分擔海上自衛隊的防衛壓力，且希望運作時不會受到天氣影響，最後又回到海上運用方案可能有點本末倒置；另外也有意見認為「技術的可行性不明確」、「需要其他護衛部隊等等」。

防衛省的立場則是不會在陸上建造任何相關的軍用設施，所以也放棄在陸上設置神盾雷達，在海上設置發射防空飛彈設施的「分離方案」；不過根據消息人士指出，美國國防部非正式意見認為，把陸基神盾轉而用在海上缺乏實戰經驗，在技術上有困難，美方傾向增加神盾艦為替代方案。

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