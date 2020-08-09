軍情動態》防中、俄騷擾 日本明年將成立電子戰專門部隊

日本規劃成立陸上自衛隊電子戰部隊，對抗中國與俄羅斯在電子作戰的能力。圖為日本防衛大臣河野太郎（路透）

2020-08-09 23:25:58

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國與俄羅斯在電子作戰的能力提升，為強化已落後的電子戰能力，日本規劃成立陸上自衛隊電子戰部隊，預計在2021年春季在熊本縣的健軍駐地設立。

根據日本《共同社》報導，俄羅斯在2014年對烏克蘭軍隊發動電磁波攻擊，導致烏克蘭部隊的指揮命令遭到干擾，從而拖累軍隊的戰鬥能力，而中國據稱近期也派出電戰機在日本周邊出沒，疑似收集日本自衛隊及美軍的電波訊息，這些都讓日本戒慎恐懼，決定強化現今相對大幅落後中、俄的電子作戰體系。

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日本防衛省與自衛隊除了成立電子戰專門部隊因應外，也2020年的年度預算中投入150億日元（約41.8億新台幣），計畫開發遠距離電戰機，另外也將在陸上部署可干擾來襲敵機的雷達設備的電波干擾設施，計畫投入38億日元（約新台幣10.5億元）進行研發。

這支新編的電子戰部隊將與專門進行兩棲作戰、奪島作戰的陸上自衛隊「水陸機動團」合作，在前線保護自衛隊的通訊安全的同時，也對敵人的雷達設備進行妨礙並導引敵人電波；目前這支電子戰部隊將部署俱備分析敵方電波頻率並發出同類電波導致無效的車載型網路電子戰系統（Network Electronic Warfare System, NEWS）。

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