擁有對敵基地攻擊能力？日防衛相：屬自衛範圍內

日本自衛隊在「專守防衛」原則下，不可實行先制攻擊，只有敵方真正攻擊時，才能以防衛力擊退，但現在日方探討是否可擁有對敵基地攻擊能力。（路透）

2020-07-09 10:32:40

〔即時新聞／綜合報導〕1945年二戰結束後，舊日本帝國軍隊被解散，隨著1950年韓戰的爆發，美國容許日本再度重新武裝，隨後設置了「自衛隊」準軍事組織，僅限維持自我防衛能力，而不能主動攻擊，不過日本防衛相河野太郎表示，在對方攻擊前，對敵基地攻擊，「在憲法上包含在法理的自衛範圍內，是可以的」。

據日本《共同社》報導，日防衛相河野太郎昨（8日）出席眾院安全保障委員會的的閉會期間審查，探討與日本《憲法》「專守防衛」原則關係微妙的對敵基地攻擊能力，所謂的「專守防衛」原則，是指日本在二戰戰敗後，僅保有最低限度自衛能力，即使面對防禦需求，也不實行先制攻擊，只有敵方真正攻擊時，才能以防衛力擊退。

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執政的自民黨議員要求自衛隊擁有對敵基地攻擊能力，在野黨議員則提出違憲和成本考量等質疑，日防衛相河野太郎認為，如果以必要最小限度的措施且無其他防禦手段為前提下，攻擊對日發射飛彈前的敵方發射基地，「在憲法上包含在法理的自衛範圍內，是可以的」。

針對如何判斷對方即將攻擊，河野太郎表示，將根據國際局勢和對方意圖、攻擊手段等判斷，防衛省防衛政策局長槌道明宏也表示：「應結合當時的國際局勢和對方表明的意圖等個別具體情況進行判斷。」

而日本政府放棄部署美製新型彈道飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），河野明確表示有必要檢驗放棄部署計劃的原委，他強調「來自空中的威脅變得非常多樣、複雜」，未來高超音速武器和同時發射多枚飛彈的飽和式攻擊，難以全數攔截，未來飛彈防禦方式將基於執政黨的討論加以研究，要「把所有選項放上桌討論」。

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