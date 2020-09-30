中國南海擴軍 菅義偉10月外交處女航訪越、印籲東協合作

日本首相菅義偉最快將於10月中旬進行上任後的首度出訪，訪問地點包括越南和印尼2國。圖為菅義偉在聯合國發言。（美聯社）

2020/09/30 11:31

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日媒報導，日本首相菅義偉最快將於10月中旬進行上任後的首度出訪，訪問地點包括越南和印尼2國。由於越南今年擔任東南亞國協（ASEAN）的主席國，預料菅義偉將透過此行呼籲東協國家合作維持區域穩定，因應中國在南海擴大勢力引發的緊張情勢。

日本經濟新聞報導，菅義偉的首度出訪仍將視越南和印尼2國，以及日本國內疫情進行最終判斷，如果成行預定將與越南總理阮春福、印尼總統佐科威進行會談。報導指出，越南今年東協的主席國，印尼則是東協成員國中人口最多的國家，而且東協秘書處設於印尼境內，是區域大國。

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報導指出，越南和印尼除了與日本有密切的貿易往來，前首相安倍晉三在2012年再度掌權後，首次出訪國家也是選擇越南和印尼，凸顯日本重視與2國的傳統關係。

另一方面，鑑於中國在南海擴大勢力，造成區域緊張，預料菅義偉也將透過此行與2國就南海問題等地區情勢交換意見，由於美中衝突加劇，東協國家也擔心遭到波及，菅義偉將呼籲東協國家合作維持區域穩定。

菅義偉公開表示將繼承前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印度太平洋」構想，倡導民主與法治等共同價值觀的重要性，以加強對中國的威嚇力。

報導指出，日本10月6日將召開日美澳印4國外長會議，以確認各國對自由開放印太地區的承諾，美國國務卿龐皮歐、澳洲外長佩恩和印度外長蘇傑生均將與會，菅義偉也預定與龐皮歐進行會談，日本國會也預定10月下旬召開臨時會，菅義偉極可能利用中旬的空檔進行上任後的首次出訪。

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