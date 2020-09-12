戰狼外交又受挫！王毅東協會議批美國 被越南外長洗臉

會議上，王毅在怒批美國為「南海軍事化的最大推手」，痛斥美國在南海炫耀武力，並為了自己的政治利益，生及該區域衝突風險。（美聯社）

2020/09/13 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅本月出席東南亞國家協會（Asean）線上視訊會議，批評美國為南海軍事化最大推手，搗亂該地秩序，更批美國不該插手南海事務，讓軍機、軍艦頻繁進出。不料，越南外交部長范平明卻稱：「我們歡迎美國為東盟對維護南海的和平、穩定與發展所做的努力做出的積極貢獻」，讓王毅相當難堪。

綜合媒體報導，東亞峰會從本月9日開始舉行4天，王毅、美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）皆有出席，而越南目前為東協輪值主席國。會議上，王毅在怒批美國為「南海軍事化的最大推手」，痛斥美國在南海炫耀武力，並為了自己的政治利益，生及該區域衝突風險。

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王毅除了批評美國是損害南海和平的危險因子，更重申中國有著充分歷史和法理依據主張南海主權，並主張中國立場，表示爭端應該由該區域國家解決，而和平穩定是中國在南海與其他東協國家的共同願景。

不料，越南外交部長范平明（Pham Binh Minh）發言時卻當場給王毅難堪。范平明表示，國際法和多邊機構目前正受到巨大的挑戰，「我們歡迎美國為東盟對維護南海的和平、穩定與發展所做的努力做出的積極貢獻」。他也指出，東南亞國家對與美國在東南亞區域進行務實合作的機會，持開放態度。他提到，越南、菲律賓、汶萊和馬來西亞與中國在南中國海的島礁主權爭端，影響了這四國在近海地區捕魚和開發資源作業。

另外，范平明還提到，越南嚴肅關切南海當前態勢，包括與中國有關的嚴重事故、中國持續軍事化及侵犯小國權​​利的行為，「這都抵觸了1982年聯合國海洋法公約」。范平明也當場指出，「這削弱沿海人民的信任和信心，加劇緊張局勢，破壞該地區的和平、安全與法治。」

除了東協會議之外，美中關係緊張之際，王毅上月25日起走訪歐洲5國，防止歐洲跟中國脫鉤，嘗試尋找同盟。但王毅所到之處，香港問題如影隨形，不僅屢遭抗議，各國政要也都關注中國的人權迫害問題。

范平明在會議中表示，國際法和多邊機構目前正受到巨大的挑戰，「我們歡迎美國為東盟對維護南海的和平、穩定與發展所做的努力做出的積極貢獻」。（法新社）

中國外交部長王毅。（歐新社資料照）

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