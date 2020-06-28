東協反中 引聯合國公約護南海

越南總理阮春福廿六日在該國主辦的東協高峰會視訊會議開幕致詞。（法新社）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕東南亞國家協會（ASEAN）廿六日透過視訊舉行領袖峰會，會後聲明指出，應以「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）為決定南海主權與海洋權利的基礎。這是東協反對中國宣稱擁有幾乎涵蓋整個南海海域主權之主張，發出最強烈的訊息之一。

這次峰會由輪值主席國越南主辦，會後發表的主席聲明指出，東協各國領袖在會中討論了南海情勢，表達對填海造陸、近期局勢發展、活動和嚴重事件的關切，這些情況侵蝕了信任和信心，增加緊張，以及或許破壞此區域的和平、安全和穩定；聲明說，「我們重申，一九八二年通過的聯合國海洋法公約，是決定海洋權利、主權、司法管轄權以及海域合法利益的基礎」。

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聯合國海洋法公約定義各國的海洋權利以及專屬經濟海域範圍；東協的聲明說，該公約訂出所有在海洋活動的法律架構。

三名東協外交官廿七日向美聯社表示，這份聲明是東協顯著強化維護南海法治。澳洲新南威爾斯大學的南海問題分析家塞爾（Carl Thayer）認為，「這是對中國（南海）主權主張基礎的反駁」，「代表東協論點的重要轉變」。

聲明還說，「我們強調南海非軍事化、各主權聲索方和包括南海各方行為宣言中提到的其他所有國家自制，避免從事進一步使南海情勢複雜、加劇緊張的活動」。越南與中國四月才因中國海警船在西沙群島攔截、撞沉越南漁船起爭執。

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