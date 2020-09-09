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    拒捲入美中南海角力 印尼外長籲：東協成員國中立、團結

    印尼外交部長勒特諾週二對美中提出警告，籲請兩國勿將印尼捲入兩大強權爭奪區域影響力的角力之中。（美聯社）

    印尼外交部長勒特諾週二對美中提出警告，籲請兩國勿將印尼捲入兩大強權爭奪區域影響力的角力之中。（美聯社）

    2020-09-09 10:14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年11月3日登場，美國對中國態度也成選戰重要議題，美國總統川普近期對中國頻頻出招；針對兩國角力，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）週二時對美中提出警告，籲請兩國勿將印尼捲入兩大強權爭奪區域影響力的角力之中，同時也呼籲東南亞國家協會（ASEAN）成員國中立、團結。

    根據《路透》報導，勒特諾週二警告美中切勿將印尼捲入兩國爭奪區域影響力的競爭中。東協12日將透過網路視訊方式舉行東協區域論壇（ARF）部長級會議，其中將有美中兩國同等級之官員與會，勒特諾行前發表印尼立場，呼籲東協會員保持中立和團結；她強調，「東協和印尼希望向所有人表明，我們已準備好成為合作夥伴」，「我們不希望陷入這場對抗」。

    據本報先前報導，本次ARF部長級會議將由越南擔任主席國，主席聲明初步內容除對美中對立惡化，導致南海的緊張局勢升級表示擔憂之外，也將敦促各方勿在南海動武與進行威脅。

    中國近期海上軍演頻仍，8月時才在渤海、黃海、東海、南海同時進行軍演，本月8日又將在渤海、黄海接連5天舉行軍演；據外交消息人士透露，ARF主席國的聲明草案考慮到中國在南海進行軍事基地化，還加入了「注意到對於可能有損地區安全與穩定的填海造地及活動所表示出的擔憂」等表述，顯示兩國在南海區域的角力已經引發部分東南亞國家對於武裝衝突的憂慮。

    東協目前共有10個正式成員國，包含印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸。

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