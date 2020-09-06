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    東協9/12將辦區域論壇 會後聲明擬觸及南海情勢

    東南亞國家協會將在9月12日透過線上連線舉行東協區域論壇（ARF），《共同社》在今天揭露會後的主席聲明草案，表示聲明將針對中美對抗導致南海的緊張情勢升級表示擔憂，並敦促各方勿在南海動用武力並進行威脅。（法新社）

    東南亞國家協會將在9月12日透過線上連線舉行東協區域論壇（ARF），《共同社》在今天揭露會後的主席聲明草案，表示聲明將針對中美對抗導致南海的緊張情勢升級表示擔憂，並敦促各方勿在南海動用武力並進行威脅。（法新社）

    2020-09-06 17:28:26

    〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家協會（簡稱東協，ASEAN）將在9月12日透過線上連線舉行東協區域論壇（ARF），《共同社》在今天（9月6日）揭露會後的主席聲明草案，表示聲明將針對中美對抗導致南海的緊張情勢升級表示擔憂，並敦促各方勿在南海動用武力與進行威脅。

    根據《共同社》報導，ARF是亞太地區正式的，官方的，多邊的對話，針對政治及安全進行磋商的多邊對話，除東南亞各國外，還有美、中、日本、南韓及北韓等國參加；據《共同社》分析，在9月12日的部長級會議上，美、中的表態將受到關注，而圍繞主席聲明內容的博弈仍在持續。

    此次的ARF部長級會議，將由越南擔任主席國透過線上視訊的方式主持召開，而主席聲明的初步內容，除了將對美中對立惡化導致南海的緊張局勢升級表示「擔憂」之外，也會敦促「勿行使力量及進行威脅」；根據外交消息人士透露，聲明草案考慮到中國在南海進行軍事基地化，還加入了「注意到對於可能有損地區安全與穩定的填海造地及活動所表示出的擔憂」等表述。

    此外還加入「避免可能使情況進一步複雜化的行動，不使用力量及不作出將行使力量的威脅」等措辭，聲明中也關注到北韓局勢，強調對話的重要性，針對到美國與北韓、南北韓等協商均出現停滯，也敦促所有當事方「重啟和平對話」。

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