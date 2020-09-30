美大選辯論在即 中官媒：不應濫用中國問題「做戲」

美國總統大選首場辯論將登場，中國《人民日報》昨刊登評論要求美國大選不應濫用中國問題作戲。（法新社）

2020/09/30 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選首場辯論即將在美國東部時間29日晚間9點登場，預計川普及民主黨總統候選人拜登都會在辯論中提及中國問題，而中共機關報《人民日報》在29日刊出屬名「鐘聲」的評論文章 ，此文章標題為「美國大選不應濫用『中國問題』作戲」，文章要求「美國一些政客應該立即停止將中國拉入美國國內政治的把戲」。

《人民日報》這篇文章強調，美國大選是美國的內政，中方沒有興趣也從未進行干預。中國作為一個獨立自主國家，有權利維護自身的主權、安全和發展利益，不會犧牲自己的原則來配合美國競選遊戲，美國一些政客應該立即停止將中國拉入美國國內政治。

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文章中指出，中美兩國都有人士指出，對於中美這樣的大國，沒有什麼外力能夠使其崩潰，真正可以使其崩潰的都是「內部危機」，而美國現在遇到的問題，光靠轉移矛盾是解決不了的，美國最大的「敵人」是自己。

針對《人民日報》在敏感時機背後發表此文的意義，《美國之音》報導指出，《人民日報》屬名「鐘聲」的評論文章普遍被是為代表中共當局的意見，具有特殊權威性。觀察家認為，《人民日報》在這個時候發表權威評論，是中共當局對美國候選人發出的「言論指令」。

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