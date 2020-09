首場辯論不戴口罩不握手 川普：建議拜登先「藥檢」

2020/09/28 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)近期批評對手拜登(Joe Biden)的精神與健康狀況不適合當總統,在拜登自稱「180年前就進了參議院」後,川普在推特發文諷刺,建議週二首場辯論應該要先藥檢。

拜登26日在美國2020年市長秋季領導會議發表遠距談話,論及自己的從政初衷,自稱致力於挽救民眾生命並提及美國社會議題,他認為,必須確保人們在街上行走時能感到安全,從大火、洪水到校園槍擊案,以及其他公共衛生問題,拜登說:「這就是為什麼從我180年前進入參議院時,就將這些事情列為整個職業生涯的優先事項,並緊密地與大家合作。」

拜登的談話立刻引發川普濃烈興趣,替他將發言內容保存下來,並放上YouTube驚嘆:「拜登說他180年前就進了參議院!」兩造雙方將於週二(美東時間29日晚間9時,台灣30日上午9時)進行首場電視辯論會,屆時將在俄亥俄州凱斯西儲大學舉行,由福斯新聞(Fox News)主持人華勒斯(Chris Wallace)主持。

雙方已經達成協議,川普及拜登在辯論會上都不會戴口罩,也不會在辯論前握手或碰手肘,不過,川普週日對辯論會提出新建議:「在週二的辯論會前,或結束之後,我強烈建議對『愛睡喬』拜登進行藥檢,當然,我也同意被檢查,坦白講,拜登的辯論表演創造了前所未有的紀錄。恐怕只有藥物可以引起這種差異吧?」

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???