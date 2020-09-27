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    首場辯論不戴口罩不握手 川普：建議拜登先「藥檢」

    美國總統川普（右）與前副總統拜登（左），將在29日舉行首場總統大選電視辯論會。（法新社）

    美國總統川普（右）與前副總統拜登（左），將在29日舉行首場總統大選電視辯論會。（法新社）

    2020/09/28 00:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期批評對手拜登（Joe Biden）的精神與健康狀況不適合當總統，在拜登自稱「180年前就進了參議院」後，川普在推特發文諷刺，建議週二首場辯論應該要先藥檢。

    拜登26日在美國2020年市長秋季領導會議發表遠距談話，論及自己的從政初衷，自稱致力於挽救民眾生命並提及美國社會議題，他認為，必須確保人們在街上行走時能感到安全，從大火、洪水到校園槍擊案，以及其他公共衛生問題，拜登說：「這就是為什麼從我180年前進入參議院時，就將這些事情列為整個職業生涯的優先事項，並緊密地與大家合作。」

    拜登的談話立刻引發川普濃烈興趣，替他將發言內容保存下來，並放上YouTube驚嘆：「拜登說他180年前就進了參議院！」兩造雙方將於週二（美東時間29日晚間9時，台灣30日上午9時）進行首場電視辯論會，屆時將在俄亥俄州凱斯西儲大學舉行，由福斯新聞（Fox News）主持人華勒斯（Chris Wallace）主持。

    雙方已經達成協議，川普及拜登在辯論會上都不會戴口罩，也不會在辯論前握手或碰手肘，不過，川普週日對辯論會提出新建議：「在週二的辯論會前，或結束之後，我強烈建議對『愛睡喬』拜登進行藥檢，當然，我也同意被檢查，坦白講，拜登的辯論表演創造了前所未有的紀錄。恐怕只有藥物可以引起這種差異吧？」

    川普推特全文

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