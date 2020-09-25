川普拜登首場辯論會主持人出爐 民主黨陣營歡呼

克里斯‧華勒斯被民主黨認為是一絲不苟的大師級採訪者。（法新社）

2020/09/25 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕下週將舉行的第一場美國總統大選辯論會將由《週日福斯新聞》的主播克里斯‧華勒斯（Chris Wallace）主持，民主黨陣營為此歡呼，認為華勒斯是辯論會控場的最佳人選。

據《福斯新聞》報導，民主黨陣營的選舉策略規劃人利斯·史密斯（Lis Smith）說拜登（Joe Biden）在這場辯論會最重要的任務是把競選主張直接呈現給全美，避免在跟川普這種騙子辯論時，絞盡腦汁地即時拆穿他的謊言，以免被川普牽著鼻子走。

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史密斯繼而論述，華勒斯是主持辯論會的合適人選，因為他能避免辯論偏離主軸。華勒斯是最一絲不苟的大師級採訪者。

華勒斯曾是2016川普、希拉蕊（Hilary Clinton）第3場電視辯論會的主持人，是第1位被選為美國總統大選辯論主持人的福斯電視台主播，而他的控場在當年廣受讚譽。此外，華勒斯也曾協同主持多個主要辯論會，曾榮獲各大主要新聞廣播獎項：3座艾美獎（Emmy Award）、號稱是電視廣播媒體界普立茲的皮博迪獎（Peabody Award），餘者不及備載。

第1場辯論會將在美東時間29日晚上9點於俄亥俄州舉行，辯論總長90分鐘，分成6個段落，辯論由華勒斯揀選的6個主題：川普和拜登的各自經歷、最高法院、武漢肺炎、經濟、公正選舉、種族與暴力問題。

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