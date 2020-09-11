川普、拜登精神差不適任總統？逾5成搖擺州選民：兩人都不好

美國共和黨總統候選人川普（左）和民主黨候選人拜登（右），兩人都年逾七旬。（法新社）

2020/09/11 22:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕尋求連任的美國共和黨總統川普，與民主黨競選對手拜登（Joe Biden），兩人年齡都超過70歲。根據美國媒體CNBC於10日公佈針對6個選民支持傾向不明的搖擺州民調，超過5成的選民說，以精神健康狀態而言，這兩人都不適合擔任總統。

CNBC與民調機構Change Research合作的這項民調顯示，亞利桑納、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓州和威斯康辛州6州的選民，都對川普和拜登在精神健康上是否足以擔負總統一職重任沒信心：51%說，川普精神健康度不適合當總統，49%說適合；認為拜登精神健康度適合、不適合出任總統的比例差距也相近，48%比52%。

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這份民調訪問6州4143名選民，對兩人的身體健康程度是否適合主掌白宮，各有52%、54%對川普、拜登有信心；拜登在這6州整體支持度均領先川普，領先幅度2到6個百分點。CNBC另外針對全國1902名選民調查，認為川普、拜登精神健康度不適任的比例，各為55%和52%。

今年這場白宮主人爭奪戰是「老人的戰爭」：川普現年74歲，拜登77歲。川普和他的選戰團隊常拿拜登的年紀做文章，質疑他沒有精力處理好國家大事，常諷刺拜登「愛睡喬」（sleepy Joe）的川普，曾經在訪問中談到拜登年紀問題，說當總統必須敏銳、強悍，「他（拜登）都不知道自己是不是醒著」。另一方面，川普也遭質疑隱瞞曾經中風病情，白宮為此還請出白宮醫師出面駁斥這項傳言。

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